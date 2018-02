Sportovcem kraje je Lacko, mistr Evropy v závodě tahačů

Adam Lacko začínal v deseti letech jezdit závody motokár. Z nich přešel do seriálu Škoda Octavia Cup a roku 2003 v 19 letech se poprvé posadil za volant závodního tahače.

Poté se ještě vrátil k osobním vozům, které od roku 2005 střídal s tahači. A loni se stal evropským šampionem. „Bylo to takové dovršení mého snažení. Konečně jsem se dočkal,“ řekl Lacko.

Bylo to čekání na titul po dvou druhých místech pro vás hodně napjaté?

Je to jako v každém sportu. Člověk potřebuje mít i štěstí, a to loni při mně stálo. Nekazilo se nám auto a dojížděl jsem hlavně do cíle, za což jsem sbíral cenné body.

Takže nejdůležitější je, aby fungovalo auto.

Musí se sejít všechno, auto, celý tým, jezdec. Vše vyšlo, jak mělo. Na trati jsem sám za sebe, ale samozřejmě bez týmu lidí, které mám kolem sebe, bych auto nepřipravil.

„Řidiče kamionů obdivuji, že v nich dokážou sedět dlouhé dny a jet devadesátkou. Do toho bych nešel.“

Jezdil jste cestovní vozy. Čím vás tahače tak uchvátily?

Po tom, co jsem si zkusil tahače poprvé, jsem se vrátil k osobním autům, ale od roku 2010 jezdím už jen tahače. Spíše to chtěli sponzoři, takže jsem u toho zůstal.

Nechtěl jste být jako malý kluk řidičem kamionu?

Ne, ne. Obdivuji ale řidiče kamionů, že v nich dokážou sedět dlouhé dny a jet devadesátkou. Do toho bych nešel. Ty naše závody s tím nemají nic společného, i když základní věci jsou v autě stejné. Nemusím však jet pořád po dálnici a furt někde stát v koloně.

Je obrovský skok vyměnit cestovní vůz za tahač?

Pomohlo mi, že už jsem předtím s tahači nějaké zkušenosti měl. Ale když jsem si do něj sedl poprvé, byl to šok, byl to velký rozdíl.

V čem nejvíce kromě toho, že za volantem sedíte vysoko?

Je tam jiné těžiště, auto je těžké, chová se jinak, má vzduchové brzdy, ale když si člověk zvykne, tak vše funguje podobně jako u malého auta.

Letošní cíl je pro vás jasný – obhájit prvenství?

Bylo by to pěkné. Jenže těžké je titul získat a ještě těžší ho obhájit. Uvidíme. Soupeři nespí, pracují na tom, aby auta měli co nejlepší, stejně jako my. Nechejme se překvapit.

Už se na start sezony připravujete?

To ano, začíná se blížit, i když první závod je až koncem května. Pořád je dost času.

Anketa Sportovec kraje 2017 1. Adam Lacko, automobilový závodník; 537 hlasů

2. Jan Veselý, basketbalista; 382

3. David Pastrňák, hokejista; 223

4. Pavel Maslák, atlet; 171

5. Petra Kvitová, tenistka; 132

6. Barbora Malíková, atletka; 77

7. Jan Gardavský, travní lyžař; 69

8. Martin Tokoš, florbalista; 53

9. Tomáš Vaclík, fotbalista; 44

10. Tomáš Tregler, stolní tenista; 39 O pořadí v anketě hlasovali čtenáři iDNES a MF DNES. Dohromady sportovcům rozdali 1 727 hlasů.



Jak vypadá vaše zimní příprava?

Nejezdíme, protože stavíme nové auto. Často jsem v posilovně, protože fyzická příprava je důležitá. Jezdím i lyžovat.

Jak dlouho v tahači po sezoně nesedíte?

Minulá sezona skončila v říjnu, takže od té doby až do května, než začnou nové závody.

Nevyjdete ze cviku?

Evidentně ne...

Když máte tak dlouhou pauzu, neuvažoval jste o účasti na Dakaru?

Letos jsem se tam byl poprvé podívat. Zažil jsem to, viděl jsem to. Mám k těm klukům, co závodí, respekt. Byl jsem tam týden jako pozorovatel a bohatě mi to stačilo.

Takže...

... řekl bych, že jsem tam byl poprvé a naposledy. Nemám takové ambice.