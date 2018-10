Když sochu neodstraní, zahalím ji, říká syn Špinarové

„Starostka tento návrh předložila včera radě a ta se většinou hlasů shodla, že socha zůstane. Ač se může zdát, že jsou v převaze negativní komentáře ke zpracování díla, my dostáváme spoustu pozitivních,“ sdělila mluvčí radnice Jana Pondělíčková k tomu, co slyšel na schůzce i Pavlík.

Ten se však nevzdává. „Protože chci vidět tváře politiků, až mi budou tvrdit, že se jim socha líbí, dohodl jsem se se starostkou, že přijdu v úterý rovnou na jednání rady. Jiná cesta, než že se znova vytvoří reálná památka na tuto osobnost, pro mě a fanoušky neexistuje. Pokud se s obvodem nedomluvíme, zakryjeme ji,“ tvrdí rezolutně Pavlík.

Sám si nemyslí, jak občas zazní, že se dílo začne časem líbit, až si na něj lidé zvyknou. „Pro fanoušky a naši rodinu to neplatí,“ prohlásil.

Socha Věry Špinarové sklidila mnoho kritickým komentářů (o vlně kritiky jsme psali zde). Hlavním kritikem jejího autora, sochaře Davida Moješčíka, je právě syn Špinarové. „Jiná póza, jiný účes, je to až příšerné,“ pronesl při odhalení.

„Není to konkrétní Věra Špinarová ve věku před smrtí, není to ani ona jako mladinká. Je to něco mezi tím. Má tam punkový účes, na který byla hrdá a stála si za tím. Stejným způsobem si já stojím za tím, že to má být esence té podoby,“ vysvětlil sochař, který sice tušil, že socha bude kontroverzní, ale takový nesouhlas nečekal (čtěte též Tušil jsem, že bude velmi kontroverzní, říká autor sochy Špinarové).

„Nebudu už komentovat kroky pana Pavlíka. Někdy mám pocit, jelikož tak rád dává k dílu rozhovory a dělá kolem toho šou, že je to proto, že se mu to líbí,“ sdělil Moješčík.