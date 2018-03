Ostrava chce po firmě Amádeus Real desítky milionů i pozemky kolem Ostravici

Nedoplacená suma, kterou Ostrava vymáhá po developerské firmě Amádeus Real za prodané pozemky kolem bývalého módního domu Ostravica-Textilia, se díky úrokům a penále navýšila už na 82 milionů korun a dále roste.



Původní prodejní cena přitom činila 82 milionů, z nichž necelých 54 milionů firma zaplatila dříve, než odstoupila od smlouvy. Město ale jednostranný krok považuje za neplatný a peníze vymáhá soudně. Zatím však marně.



„O naší žalobě bude už koncem února rozhodovat soud v Praze 1,“ informoval nedávno primátor města Tomáš Macura.

Žádného posunu v jednání, natož verdiktu se ale zatím město nedočkalo. A změnu nemůže očekávat ani v nejbližších dnech či týdnech. Soudní líčení se totiž nekonalo.

„Obvodní soud pro Prahu 1 svým usnesením opětovně rozhodl o přerušení řízení, ve kterém Ostrava vymáhá své nároky po společnosti Amádeus Real,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.

Dodala, že ústní jednání bude nařízeno až poté, co Nejvyšší soud pravomocně rozhodne o dovolání firmy Amádeus Real, která vymáhá po Ostravě 1,5 miliardy korun za zmařenou investici.



Radní rozhodli, že město se proti přerušení řízení odvolá

Krajský soud v Ostravě už loni na podzim žalobu developera zamítl. Fakticky tak rozhodl ve prospěch města, které nemusí zaplatit ani korunu. Jenže firma Amádeus Real podala dovolání.

Kdy o něm bude soud rozhodovat, není zatím jasné. Spory mezi městem a developerem se přitom vlečou velmi dlouho. Pozemky koupila firma už před deseti lety. Chtěla tehdy opravit bývalý módní dům a propojit celý památkově chráněný komplex s novou budovou obchodního centra.

Další průtahy se nelíbí radním města. V úterý proto rozhodli, že se pokusí situaci změnit. „Rada města rozhodla podat odvolání proti usnesení pražského soudu o přerušení soudního řízení. Žádají, aby řízení pokračovalo z důvodu předcházení dalším průtahům,“ líčí Vojkovská.

Cenné pozemky chce město do budoucna využít

„Dovolání developera nemá odkladný účinek, podle nás tedy není k přerušení soudního řízení žádný důvod. Pražský soud už má k dispozici rozsudek Krajského soudu Ostrava, který nám dal za pravdu a ze kterého fakticky vyplývá, že kupní smlouva je platná, byť to developer dosud popíral,“ doplnil Macura.

Dodal navíc, že teď se od ní naopak rozhodlo odstoupit město. „Máme důkaz, že kupní smlouva je platná. Ale protože je nezvratné, že kupec už na původně městských pozemcích svůj projekt nezrealizuje do roku 2019, k čemuž ho zavazují podmínky smlouvy, zastupitelé rozhodli, že město aktivně odstoupí od smlouvy s Amádem Real na prodej pozemků na náměstí Dr. Edvarda Beneše,“ uvedl Macura.

Podotkl, že jde o významné a historicky cenné pozemky v centru, které by město mělo do budoucna využít. „Osobně budu iniciovat ideovou soutěž, ze které by měly vzejít náměty, jakým způsobem lokality využít.“