Šéf možného kupce ostravské huti obavy odborářů nerozptýlil

Dlouho si odboráři někdejší Nové huti stěžovali, že se s nimi nikdo ze společnosti Liberty House, která chce ostravskou huť koupit, nebaví.

Po pátečním setkání s Jonem Boltonem, generálním ředitelem společnosti Liberty House, se situace příliš nezměnila, konkrétních odpovědí na otázky odborářů k detailům nákupu a budoucnosti firmy příliš nepadlo.

„Rozhodně nemůžeme říct, že nás přesvědčili,“ zhodnotil průběh jednání jeden z odborových předáků hutě Petr Slanina. „Nedostali jsme odpovědi na většinu našich otázek. Například jak to bude se závodem energetiky nebo jak to bude s emisními povolenkami.“

Co bude s akciemi závodu energetiky?

Závod energetiky je pro ArcelorMittal Ostrava klíčovou firmou, pro areál zajišťuje dodávky elektřiny, technických plynů nebo třeba i páry. O akcie firmy, která provoz energetiky vlastní, ostravská huť nedávno přišla, mateřská firma je ze společnosti vyvedla.

A otázka k případnému zpětnému odkupu akcií tak byla mezi prvními, které odboráři při jednání přednesli.

Odpověď je neuspokojila.

„K energetice nám řekli, že se snad bude někdy v budoucnosti o jejím nákupu jednat, ale všichni známe přísloví ‚slibem nezarmoutíš‘,“ konstatoval zklamaně Slanina. A nepříliš konkrétně mluvil později Jon Bolton i s novináři.

„V současnosti jsou dodávky zajištěné prostřednictvím smlouvy, do budoucnosti chceme prověřit možnost odkoupení energetiky od společnosti ArcelorMittal.“

Financování nákupu hutě budí u odborářů obavy

Obavy mají odboráři i z toho, jak chce Liberty House nákup ostravské hutě financovat. Jon Bolton jejich obavy, aby si nakonec firma nemusela na vlastní nákup sama i vydělat, příliš nerozptýlil.

„Probíhající akvizice ještě nejsou uzavřeny. Jsme potěšeni, že se nám podařilo Ostravu domluvit, věříme, že transakce bude dokončena co nejdříve, do začátku roku 2019,“ komentoval nepříliš konkrétně zástupce Liberty House otázku, jak bude firma nákup financovat.

Podle informací MF DNES by měla Liberty House za firmy ze skupiny ArcelorMittal zaplatit okolo 1,2 miliardy eur.

Na investici si podnik musí vydělat

Tuto částku Jon Bolton nijak nevyvracel. Vyvrátil pouze názor některých odborníků, že jde o částku příliš vysokou. „Věříme, že za peníze získáme velmi dobré podniky, které tuto hodnotu mají,“ řekl Bolton.

Ale na případnou modernizaci si bude muset Ostrava vydělat sama. „Naší filozofií je, aby podniky fungovaly nezávisle, aby si na investice vydělaly,“ dodal Bolton.

Pro odboráře to je další možný problém. Pokud by totiž huť musela novému majiteli financovat vlastní nákup, na investice by už příliš nezbylo.