Někdejší Nová huť začíná s chystaným prodejem přicházet o zakázky

„Od okamžiku, kdy byl oznámen prodej ostravské huti, se rázem začaly vytrácet zakázky. Během patnácti let, co působím v Rourovně, jsem zažil dvě krizová období, ale to, co se děje teď, není žádná náhoda, teď v oboru žádná krize není,“ říká Petr Zegzulka, odborový předák Rourovny.

„Rapidně se snížily objednávky u výrobků, které skupina ArcelorMittal dokáže vyrobit i v Rumunsku. Běžně se v jedné z tratí Rourovny vyrábělo devět kilotun měsíčně, v současnosti to jsou 2,5 až tři kilotuny za měsíc. Už nyní se kvůli nedostatku objednávek vyrábí zakázky, které bychom za normálních podmínek vyráběli někdy v lednu,“ dodal.

Kdy se situace zase zlepší, zatím není jasné. „Obchodní týmy se už budují, po dokončení prodeje chceme, aby byla Ostrava zcela nezávislá, do té doby budeme využívat služeb společnosti ArcelorMittal,“ slíbil Jon Bolton, generální ředitel společnosti Liberty House, při své páteční návštěvě Ostravy. To ale může podle odborářů trvat i několik let.

Odboráři: Co nejdříve se zbavit závislosti

„Nový vlastník chce vyjednat propojení obchodních týmů na jeden rok s tím, že toto propojení může být až na tři roky. A to se nám nelíbí,“ řekl Petr Slanina, jeden z odborových předáků ostravské huti.

Podle odborářů by nejlepší variantou bylo okamžité odtržení a oddělení obchodních skupin, aby ArcelorMittal nezískával důležité informace, které by mohl využívat pro své zbývající firmy.

Pro ty se ostravská huť stává opět konkurentem. „A dokud nebude zpět získána Energetika, nebude odtržení nikdy hotové,“ řekl s poukazem na problém s převodem akcií společnosti Tameh Holding, která ostravskou Energetiku majetkově ovládá.

Téměř 49 procent akcií Tamehu na sebe na začátku října převedla formou nepeněžité dividendy mateřská firma.

Vliv na společnost Tameh Czech, která někdejší Nové huti zajišťuje výrobu a dodává nejen elektřinu, ale i technické plyny nebo tlakovou páru, tak i po prodeji zůstane v rukou současného majitele.

Společnost ArcelorMittal Ostrava má být společně s několika dalšími podniky prodána v rámci snížení obchodního podílu mateřské firmy na evropském trhu, a to výměnou za možnost nákupu železáren v italské Ilvě.

Velkým problémem transakce podle odborářů je, že vybraný kupec, společnost Liberty House, zatím nemá zajištěné financování převzetí ostravské huti.

Vybraný kupec budí obavy odborářů

„Řekli nám, že toto ještě nemají finálně vyřešeno, zaznělo tam i to, že sami ještě nevědí, jestli to budou vůbec schopni ufinancovat,“ přiblížil průběh jednání s generálním ředitelem Liberty House Petr Slanina.

Obavy odborářů navíc přiživila informace deníku Financial Times, podle které má společnost Liberty problémy se zajištěním financování nákupu hliníkárny ve francouzském Dunkerque i následných akvizic, včetně ostravské hutě.

„Tato transakce stále probíhá, bude brzy dokončena,“ řekl Jon Bolton k nákupu hliníkárny.

„Nákup slévárny v Dunkerque bude uzavřen velmi brzy. Už jsme obdrželi potřebná schválení od francouzské vlády,“ dodal Josef Holík, mediální zástupce Liberty.