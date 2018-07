V ostravské nemocnici končí tři přednostové, kvůli údajnému střetu zájmů

Konkrétně je to přednosta Interní kliniky Arnošt Martínek, přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček a přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková. Dnes to oznámil nový ředitel fakultní nemocnice Evžen Machytka.

Mezi odvolanými je i přednosta ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček.

Všichni odvolaní působí i na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Martínek ve funkci děkana.

„Zjistili jsme, že osm zaměstnanců fakultní nemocnice působí současně v soukromém subjektu, v laboratoři, která byla významně preferována při odesílání diagnostických vzorků. Tři z těchto zaměstnanců současně působí ve vedoucích funkcích a z tohoto důvodu jsem se na základě výsledku auditů a po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví rozhodl pro jejich odvolání,“ uvedl Machytka.

Podle dostupných informací se jedná o společnost CGB, jejíž majitelkou je právě Dvořáčková, působil v ní i její manžel Dvořáček a Martínek jako místopředseda dozorčí rady. Všichni stále působí i na lékařské fakultě. O napjatých vztazích mezi nemocnicí a fakultou se hovoří dlouho.

Machytka: Tři přednostové jsou ve střetu zájmů

„Je známo, že na lékařské fakultě existuje celá řada vědeckých projektů, jejichž součástí je odesílání diagnostických vzorků do stejné laboratoře, vůči které jsou tito tři přednostové ve střetu zájmů. Je nanejvýš zajímavé, že všichni tři jsou vysoce postavení činovníci lékařské fakulty, takže se domnívám, že bohužel tam dochází ke stejnému problému,“ řekl Machytka.

Podle něj do zmíněné firmy odcházela víc než půlka vzorků, jež z nemocnice směřovaly k externím subjektům. Celkem se údajně mělo jednat o objem vzorků za zhruba 40 milionů.

„V maximální možné míře chceme vybudovat vlastní zdroje. Pokud je nemáme nebo nebudeme mít, budeme preferovat státní subjekty. V případě, že budeme nuceni (vzorky) odesílat do soukromých subjektů, tak to podrobíme nějakému algoritmu, který bude naprosto transparentní,“ uvedl Machytka k opatřením, která nemocnice zavede po výsledcích auditu.

Exředitel a exministr Němeček: Je to osobní msta

Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava a někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček považuje odvolání tří přednostů nemocnice za osobní mstu.

Navíc podle něj bylo jejich odvolání chybně provedeno, protože by se mělo jednat o společný návrh nemocnice a Lékařské fakulty. „Pod odvoláním přednosty musí být podepsán děkan Lékařské fakulty,“ potvrdil na dotaz ČTK i mluvčí univerzity Adam Soustružník.

Martínek by si tak musel podepsat vlastní odvolání. Lékařská fakulta je ale ve svízelné situaci, kdy má dva děkany.

Krajský soud v Ostravě totiž před několika dny zrušil rozhodnutí z roku 2016, jímž rektor Ostravské univerzity Jan Lata odvolal tehdejšího děkana Lékařské fakulty OU Pavla Zonču spojovaného právě s Machytkou. Soud vyhověl Zončově výtce na chybné obsazení akademického senátu a vrátil věc rektorovi k dalšímu řízení.

Bývalý ředitel fakultní nemocnice a exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Machytka to dnes vyložil tak, že Martínek už není děkanem Lékařské fakulty. „Mezi odvolanými přednosty není současný děkan Lékařské fakulty. Pokud je mi známo, z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě je od 4. července děkanem fakulty docent Zonča,“ prohlásil Machytka.

Takovou interpretaci univerzita odmítá, rektor naopak předběžným opatřením přikázal Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, a Lékařské fakultě, aby mu výkon funkce neumožnila.

Nemocnice to nic nestojí, platí pojišťovny, říká Němeček

Němeček, kterého v únoru odvolal nynější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) z funkce ředitele ostravské fakultní nemocnice, k tomu řekl, že žádná nemocnice nemůže dělat všechno.

„Nemocnice není od toho, aby dělala úplně všechno, proto to posílají někam jinam. Nic je to nestojí, protože je to na úhradu pojišťovny,“ uvedl Němeček.

Řada zdravotnických zařízení na Moravě podle něj posílala vzorky do CGB. „Pražské nemocnice pro změnu posílají úplně stejné vyšetření do firmy Gennet, která spadá do svěřenského fondu (premiéra) Andreje Babiše a zatím jsem nezaznamenal, že by to někdo těmto nemocnicím vyčítal nebo zakazoval,“ řekl Němeček. Podle něj jde o osobní mstu lidí, kteří začali osobní válku právě v rámci Lékařské fakulty.