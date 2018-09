Uhlí na Karvinsku by se mohlo těžit až do roku 2030, řekl Babiš v OKD

„V této chvíli je schválen podnikatelský záměr, že se bude těžit do roku 2024. My jsme se domluvili, a já myslím, že za stávajících cen to vypadá velice dobře, že by se těžba rozšířila až do roku 2030,“ řekl Babiš.

Uvedl, že OKD funguje, firma vydělává, má peníze na účtech a uvažuje o rozšíření těžby. Musí ale počítat s tím, že po ukončení dolování musí mít na sanaci podle odhadů až šest miliard korun. „Do konce Vánoc se rozhodne o tom, jestli se těžba rozšíří, nebo ne, ale v této chvíli to vypadá velice slibně a je naděje, že to tak bude,“ řekl premiér.

Předseda dozorčí rady OKD Michal Kuča řekl, že OKD nepropouští ani nebude propouštět, naopak lidi bude přijímat. Podle Babiše horníci nemusí mít strach o práci. „OKD hledá 270 nových zaměstnanců. Daří se to ztěžka, protože u nás samozřejmě lidi nejsou, dokonce dávají náborový příspěvek,“ řekl premiér.

Původní reorganizační plán, který firma předloni předložila věřitelům a soudu v insolvenčním řízení, předpokládal, že se některé doly budou zavírat už letos. Útlum dolů s jejich následnou likvidací měl být podle původního plánu rozložený do roku 2026. Protože se ale firmě daří, harmonogram zavírání dolů se změní.

Kuča řekl, že v určitých důlních oblastech těžba končí, ale firma už dnes zaměstnance přesunuje do „živých“ oblastí, proto shání další lidi. Program, který má být připraven do konce roku, podle něj odpoví, co bude firma dělat do roku 2030 i které části důlního pole se budou zavírat.

„My už dneska nemáme doly Lazy, Armáda a podobně. Máme jeden jediný důl OKD, a které části důlního pole budeme opouštět, to z toho vyjde a taky to sdělíme,“ řekl Kuča.

Majitelem OKD je od letošního dubna znovu stát. Vlastníkem se po letech stal prostřednictvím státního podniku Prisko, za akcie společnosti zaplatil téměř 80 milionů korun. Skončila tím reorganizace podniku, který se v roce 2016 dostal do úpadku. Ve firmě nyní pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem přes 9500 lidí. OKD letos vytěží okolo pěti milionů tun uhlí.