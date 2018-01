OKD je bez dozorčí rady. I kvůli možným vazbám na Bakalu

Dozorčí rada OKD má být podle stanov čtyřčlenná, po zásahu insolvenčního správce v ní už ale nezůstal ani jeden člen.

K pozastavení výkonu funkce se Lee Louda podle údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku rozhodl hlavně kvůli možnému střetu zájmů Bessela Koka, který figuroval hned v několika firmách spojených s někdejším vlastníkem OKD Zdeňkem Bakalou.

„Důvodem pro zastavení výkonu funkce je zejména skutečnost, že pan Bessel Kok zastával funkce ve statutárních orgánech společností, vůči kterým insolvenční správce a společnost OKD vede aktivní soudní spory,“ zdůvodnil Louda své kroky. „Zastával funkci člena představenstva ve společnosti NWR Holdings, která je stoprocentním vlastníkem společnosti OKD, současně byl členem představenstva New World Resources, tedy subjektu, vrcholně ovládajícího koncern, kterého je OKD součástí.“

Překážkou jsou soudní spory i přátelský vztah

Hlavní překážkou dalšího působení člena dozorčí rady pak podle Loudy jsou soudní spory, které insolvenční správce a OKD vůči výše jmenovaným firmám a jejím někdejším zástupcům vedou.

„Ze strany společnosti NWR bylo podáno odvolání proti reorganizačnímu plánu OKD. NWR tak aktivně činí kroky, které mohou významným způsobem poškodit OKD,“ dodal Louda.

Vedle toho je podle insolvenčního správce překážkou pro další Kokovo působení v dozorčí radě i přátelský vztah mezi Besselem Kokem a Zdeňkem Bakalou.

Proti tomu, vedle jiného, Lee Louda vede spor o více než 24 miliard korun. Viní Bakalu, že peníze z firmy vyvedl protiprávně.

„Bez ohledu na formální ukončení zastávaných funkcí ve společnostech skupiny NWR je zřejmé, že vazby s těmito subjekty a zejména s panem Zdeňkem Bakalou nadále pokračují,“ dodává insolvenční správce s tím, že by se Bessel Kok mohl ocitnout ve střetu zájmů.

Na chod firmy nebude mít pozastavení činnosti vliv

Pozastavením výkonu funkce přišla společnost OKD o posledního člena dozorčí rady, která by jinak měla být čtyřčlenná.

Podle Iva Čelechovského, tiskového mluvčího těžební společnosti, by to ale nemělo mít na činnost firmy vliv. „Na společnost v reorganizaci dohlížejí a její činnost kontrolují insolvenční správce a věřitelský výbor. Vedení OKD má za to, že pozastavení členství Besselu Kokovi v dozorčí radě nebude mít na chod společnosti ani na její reorganizaci vliv,“ řekl mluvčí.

Stejného názoru je i Louda. „V insolvenčním řízení vše funguje pod přísnější kontrolou věřitelského orgánu, správce a soudu, pro chod firmy by to nemělo znamenat žádný problém,“ řekl.

Obdobně Louda v březnu loňského roku pozastavil výkon funkce tehdejšímu předsedovi dozorčí rady OKD, Luboši Řežábkovi.

I u něj spatřoval jako hlavní problém fakt, že Řežábek působil v dozorčích radách dalších společností Zdeňka Bakaly, byť v tomto případě šlo spíše o firmy jako Asenthal (dříve RPG, pozn. red), nebo vydavatelský dům Economia.

Řežábek nakonec ze své funkce na konci srpna loňského roku odstoupil. Jako důvod uvedl právě pozastavení výkonu funkce.

Jen o několik dnů dříve odstoupil z dozorčí rady i její místopředseda Jan Hanousek. „Přes opakované žádosti stále nebyly představenstvem předloženy dokumenty a informace, které požaduji za nezbytné pro výkon člena dozorčí rady,“ napsal v rezignačním dopise.