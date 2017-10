Ostravský kouč Kučera: Sami nabízíme soupeřům šance, to nás sráží

„Náš největší problém je, že jsme od prvního kola, od utkání s Brnem, nedokázali vyhrát,“ prohlásil ostravský trenér Radim Kučera.

Baník na vítězství čeká devět kol. Padl i v pátek na hřišti Bohemians Praha 1905 1:2, byť stejně jako před tím v Jihlavě vedl 1:0. „Bohužel ani jednou jsme náskok neudrželi,“ povzdechl si Kučera. „Naproti tomu doma jsme většinu zápasů dotahovali a mohli jsme je i otočit, zvládnout je daleko lépe, ale srážejí nás chyby, kdy sami nabízíme soupeřům šance. To nás sráží.“ Co s tím?

Kučera zopakoval to, co říkal už po předešlých duelech: „Potřebujeme vyhrát, a to nemluvím o tom, abychom vzadu udrželi nulu.“

A dodal: „Pokud pořád budeme soupeřům nabízet velké šance, nebudeme zápasy zvládat.“

Není už trenér Kučera pod příliš velkým tlakem?

„Ten je vždycky, ale pokud nebudeme vyhrávat, bude větší a větší. Ten tlak fanoušků, médií bude vždycky,“ prohlásil kouč. „My si ho však na sebe vytváříme svým způsobem sami, těmi chybami. Neřekl bych přitom, že jsme horším týmem než naši soupeři, ale zápasy prostě nezvládáme. Těch individuálních chyb je hodně.“

Každý týden trenér sedí s vedením klubu. „Vyhodnocujeme vše možné,“ řekl Kučera. „Mám pud sebezáchovy. Pokud tady budu, budu se snažit dostat se z této krize. Víme, že máme málo bodů, jenže zápasů je ještě spousta. Máme sice sedm bodů, ale když dvakrát po sobě vyhrajeme, poskočíme nahoru. Musíme být obezřetní a hlavně domácí zápasy zvládat vítězně. V tom se musíme posunout, v silách mužstva to je.“

Další možnost bude mít Baník už v pátek od 20.15, kdy hostí Sigmu Olomouc.