Opavský bazén po bouřlivé diskusi u zastupitelů těsnou většinou prošel

Nejméně dvacet hlasů je na opavském zastupitelstvu potřeba ke schválení jakéhokoliv návrhu a právě dvacet zastupitelů v pondělí podpořilo investiční akce letošního roku. Včetně stavby plaveckého bazénu, o který se během jednání strhla bouřlivá diskuse. Menšinovou koalici podpořili komunisté.



„Budeme pokračovat dál, teď čekáme na nabídky, které vzejdou z vyhlášené veřejné soutěže,“ uvedl po hlasování primátor města Radim Křupala (ČSSD). Opava hledá firmu, která jí bazén postaví do 350 milionů bez DPH, ačkoliv podle projektu má stavba přijít na zhruba 400 milionů.

Snížení si vymohli zastupitelé už na prosincovém zasedání. „Pokud se nám nepodaří za sníženou cenu sehnat zhotovitele, tak bude hodně jednání, ve kterých budeme hledat řešení. Já navrhuji, aby se cena přiblížila té, kterou navrhl projektant. Není moc důvodů, aby firmy dávaly nižší ceny,“ řekl Křupala.

Opozice: Žádná širší shoda tady není

Podle opozice je výsledek hlasování tristní. „Je to ukázka, jak nejmenší možná většina prohlasuje historicky největší investici města. To je pro mě signál, že je něco špatně. Žádná širší shoda tady není,“ komentoval Marek Veselý (ODS). Co opozici na projektu vadí, jsme popisovali zde. Opozice počká na výsledky výběrového řízení na zhotovitele, které podle ní nemá šanci, protože nelze stlačit cenu stavby o padesát milionů níž. A také na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Antimonopolnímu úřadu problematiku opavského bazénu minulý týden předal Nadační fond proti korupci Karla Janečka, který dostal podnět zvenčí. Žádá prošetření zákonnosti podmínek vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele. Vedení Opavy věří, že úřad pochybení nenajde. Opozice doufá v opak.

Bazén se měl původně v Opavě začít stavět letos v červnu. Kvůli posunu termínu konce veřejné soutěže to ale bude o něco později.