Medvědí tulák v Beskydech zabil ovci. Prozradila ho šlápota v krtinci

„Hned jsem volal ochráncům přírody. Nejdříve se domnívali, že šlo o rysa, ale pak si všimli šlápoty v krtinci a měli jasno. Byl to medvěd, kterému se tady říká beskydský tulák,“ popisuje Staš.

Dodává, že ovčinec zapomněl na noc zavřít. „Možná je to dobře. Kdyby se medvěd dostal do ovčince přes dřevěné zábrany, ovce by byly uvnitř jako v pasti a škoda mohla být větší,“ říká Staš.

Když jeho border kolie začala okolo čtvrt na čtyři štěkat, vzal halogen a šel se podívat, co se děje. „Ovce ze strachu uprchly ven do ohrady, kde jsem je našel vyděšené v jednom rohu. Devět jich bylo bez zranění, mrtvá ovce ležela bokem. Měla vyžraný krk a trochu hruď. Medvěd možná utekl kvůli psovi a světlu,“ přemítá Staš.

Nyní pracuje na opatřeních, jak ovčinec lépe uchránit, protože by se šelma mohla na místo činu vrátit. „Osm let se mi nic takového nestalo. Kolem nás chodí spoustu turistů na Lysou horu, o víkendu s čelovkou i v noci, takže šelmy tady nemají klid,“ zmíní ještě chovatel.

František Šulgan z Chráněné krajinné oblasti Beskydy doplnil, že jde o mladého, asi čtyřletého medvěda. A určitě to není ten, které nedávno křižoval Valašsko „Tento medvěd se pohybuje v posledních dnech od Horní Bečvy, Pusteven, Starých Hamrů po Krásnou a nedělá velké škody. Medvědi se v Beskydech vyskytují každoročně. Není důvod k panice. Chovatelé ovcí a včelaři by si měli ovce a úly více hlídat a medvěda se nebát i odehnat,“ uvádí Šulgan.