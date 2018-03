Bezdoplatková Karviná. Zóna má ochránit většinu města od byznysu s chudobou

Karviná chystá masivní rozšíření bezdoplatkové zóny, ta by brzy mohla pokrýt většinu města. Opatření v současnosti platí jen pro dvě menší ubytovny Mašinku a Majáček. Už za tři měsíce by se ale mohlo týkat celých městských částí, a to Mizerova, Hranic a Ráje. Částečně pak zasáhne i do lokalit Fryštátu a Nového Města.