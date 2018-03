Před 40 lety shořela chata na beskydské Lysé hoře. V ohni zůstal chlapec

Plameny dřevěnou konstrukci rychle pohltily a nelítostně likvidovaly. Na záchranu stavby už bylo pozdě. A jeden ze symbolů turistiky v Beskydech lehl popelem.

„Byla to tehdy obrovská bolest. Vůbec jsme zprvu nevěřili, že se něco takového stalo. Prostě šok,“ vzpomíná Jiří Stejskalík z Klubu českých turistů.

Dnes ráno si nalil štamprli slivovice na počest původní chaty a vzpomínal. „Ještě dva dny před požárem jsem tam přespal pod stolem. Chata byla plná, ale měl jsem deku a chatař mi dovolil uvnitř provizorně přespat,“ líčí Stejskalík s úsměvem. Ale hned si povzdychne.

Osudného 11. března 1978 byla sobota. Chvíli po šestnácté hodině (přesně v 16:10) se z Bezručovy chaty vyvalil kouř. Bylo jasné, že je zle.

Meteorologická stanice jako azyl

Hasiči daleko, všude ještě leželo plno sněhu, takřka žádný zdroj vody na hašení. Chata hořela jako z papíru.

„Když za mnou přiběhli, byla všude hustá mlha. První poschodí Bezručovy chaty už hořelo, plameny šlehaly z oken. Běžel jsem zpět na stanici a volal Bezpečnost. To už byl oheň vidět i přes mlhu,“ vzpomínal Ladislav Hrtoň, který zrovna sloužil v nedaleké meteorologické stanici.

Známý beskydský meteorolog už nežije, ale jeho svědectví dramatických okamžiků zůstalo zachováno: „U Bezručky byl veliký křik, někoho dokonce museli vyhazovat z okna. Nakonec hořelo vše a zachráněné osazenstvo chaty kráčelo k meteorologické stanici. Ovšem bez jednoho chlapce, ten zůstal v ohni. Lidem zůstalo jen to, co zrovna měli na sobě.“

Údržbář chaty zahynul čtyři měsíce po požáru

Byla to děsivá tragédie. Tříapůlletý chlapec, syn pomocnice v kuchyni, požár nepřežil. Z Bezručovy chaty zůstaly jen základy a zbytky dvou stěn.

Už tehdy nadšený turista Stejskalík spěchal na Lysou horu. A na to, co viděl, nikdy nezapomene. „Z požářiště se ještě kouřilo, bylo to šílené. A moc smutné,“ popisuje. Ještě mnoho let poté při kopání základů nové chaty nacházeli dělníci ohořelé zbytky oblečení a bot.

Vyšetřování požáru trvalo řadu měsíců. A skončilo s odkazem na pravděpodobně špatnou elektroinstalaci. Zůstal velký otazník.

Vyšetřovatelé uvedli, že hořet začalo v koupelně sousedící s pokojem číslo sedm. V podezření byl údržbář chaty, který údajně špatně zapojil ohřívač vody. Muž však zemřel při autonehodě v červenci téhož roku, ještě před koncem vyšetřování.

Provizorium trvalo desítky let

Vyrojilo se také několik fám, například že tehdejší správce chaty chtěl požárem zahladit stopy po manku. Ve skutečnosti však bylo nesprávně vedené účetnictví odhaleno už před požárem.

Po Bezručově chatě, kterou v roce 1935 s velkou pompou čeští turisté otevírali coby protiklad zavedené německé chaty, zůstaly jen vzpomínky. Poblíž začal provizorně fungovat bufet Šantán. Provizorium trvalo několik desetiletí.

Až právě Stejskalík začal iniciovat výstavbu nové chaty. „Chybějící chatu jsem vnímal jako ostudu. Ačkoliv jsem netušil, kolik problémů a překážek nás čeká.“

I přes nedostatek peněz, problémy s čistírnou odpadních vod, požadavky ekologů a mnoho dalšího se nakonec v roce 2015 podařilo Bezručovu chatu obnovit.

Procházka Bezručovou chatou před znovuotevřením v roce 2015