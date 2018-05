O sdílení růžových kol je v Ostravě velký zájem. Žádné se neztratilo

„Je to super. Využívám městské kolo v pracovní době k rychlému přesunu z magistrátu do centra. Protože mi cesta trvá kratší dobu než patnáct minut, nic za půjčení bicyklu neplatím,“ říká obyvatelka města Ivana Malá s tím, že při každé jízdě potkává další lidi na růžových kolech. „A když jsem dnes vracela kolo do stojanu před Starou arénou, ptal se mě starší muž, jak to funguje. Ukázala jsem mu aplikaci ve svém chytrém telefonu a hned si ji také stáhnul,“ líčí žena.



Primátor Ostravy je ze zájmu nadšený. Přiznává, že z rozjezdu služby měl obavy, zvlášť když ji město neúspěšně připravovalo dva roky.

„Bohužel se nám nedařilo vysoutěžit provoz sdílených kol podle našich představ. Proto jsme letos výběrové řízení zrušili a přijali nabídku na pilotní provoz do konce roku od společnosti Rekola Bikesharing, která už růžová kola půjčuje v sedmi českých městech včetně Prahy a Brna,“ říká Tomáš Macura.

Bál se však, že lidé budou s půjčováním kol vyčkávat. A napadlo ho, že zpočátku bude muset přesvědčovat politiky a úředníky, aby na nich vyrazili do ulic jako první. Ale rychle zjistil, že to není zapotřebí.

„Naopak. Já chtěl už několikrát vyjet na sdíleném městském kole od radnice, ale ještě jsem neměl šanci. Když jsem totiž přišel k nejbližším stojanům na Prokešově náměstí, nebylo tam ani jedno kolo. Všechny byly vypůjčené a já musel jít pěšky,“ líčí primátor s úsměvem.



Kola nikdo nekrade. Jen jeden ze stojanů na chvíli zmizel

Macura zdůraznil, že ani jedno ze 180 kol parkujících v ulicích Ostravy zatím nezmizelo. „Ztratil se jen stojan ze Stodolní ulice, a to v noci před zahájením provozu služby, kdy tam ještě nebyla kola. Záhy se ale vrátil na místo. Ukázalo se totiž, že stojan odvezli strážníci, kteří nevěděli, co to je. Zjistili to, když zavolali do firmy,“ dodal primátor.

Provozovatel služby rozmístil stojany s koly na 39 míst vytipovaných městem v širším centru Ostravy. „Díky velkému zájmu už jsme přidali šest stanic a jejich počet budeme dál zvyšovat. Po dohodě je můžeme přidat i na soukromé pozemky zájemců,“ uvedl Lubomír Fridrich z firmy Rekola.