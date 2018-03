Bredu Opava nekoupí, rozhodli zastupitelé. Podle nich je příliš drahá

Budoucnost vidím skepticky, říká podnikatel Secesní obchodní dům získal v privatizaci a měl s ním velké plány. Jeho firma ale zkrachovala a památka se jako součást její konkurzní podstaty prodává. Podnikatel Kamil Kolek má od Bredy i přesto dál klíče, aby jí každého zájemce o koupi mohl provést. Zatím se nikdo nepřihlásil. Breda je už pět let zavřená. Dá se popsat, v jakém je teď stavu?

Rozhodně ne v takovém, že by měla spadnout. Je to ale stavba z roku 1928 a spousta konstrukčních prvků je původních. Poslední větší rekonstrukce se tam uskutečnila v 60. letech minulého století, a to šlo o přízemí a první patro. Celkovou opravou ale obchodní dům od svého vzniku neprošel. Mluví se o zatékání, spodní vodě, stamilionech na opravy.

Teče do střechy, skleněnou kopuli poškodil požár a je třeba ji opravit. Spodní vodu řešil už při stavbě Weinstein, druhý podzemní suterén leží níž než kanalizace města. Všechno jsou řešitelné věci, není to neopravitelný objekt. Náklady ale stovek milionů dosáhnou. Velkým problémem je také využití. Za celou dobu, co je informace o prodeji venku, jsem nezaznamenal zájemce o prohlídku. Ani ze strany města se tam nebyl nikdo podívat. V minulosti jste si nechal udělat studii na opravu Bredy. S čím počítala?

Breda nemůže být monofunkční, už když ji Weinstein nechal postavit, byla to zčásti fabrika. Ve spodních patrech se prodávalo, nahoře šili například uniformy. My jsme počítali v druhém podzemním podlaží s klubem, v suterénu, přízemí a prvním patře s obchody, nahoře s menšími byty a kancelářemi. Odhad byl 200 milionů, kdyby to dělalo víc firem, ne jeden dodavatel. Jak vidíte budoucnost Bredy?

Skepticky. Návratnost takové investice je tak pětadvacet let. Investor by musel mít silný vztah k Opavě, Breda je jejím symbolem. (žah)