První lidé z bytů na náměstí kývli na stěhování, Opava dům rozprodá

Řada nájemníků ale odejít odmítá. „Máme zatím šest nájemců, kteří vyslyšeli prosbu z naší strany, prošli si nabízené byty a souhlasili s přestěhováním. Většina jejich nových bytů bude zrekonstruovaná, mimo jiné s novou kuchyňskou linkou, abychom jim vyšli co nejvíc vstříc,“ uvedl primátor Opavy Radim Křupala.

Radní již schválili modelové smlouvy i přidělení náhradních bytů. Město lidem přispěje i na stěhování.

„Získají paušální příspěvek ve výši deset tisíc korun. Vycházíme ze zkušeností, za kolik je možné si v Opavě kompletní stěhovací služby zajistit,“ řekl primátor.

Radnice dlouhodobě počítá s přestavbou domu a prodejem bytů a již dříve uvolněné byty také znovu neobsazovala.

S novou šesticí prázdných bytů proto v domě zůstane zhruba desítka bytových jednotek bez stálých nájemníků. Radní počítají i se stěhováním dalších. Všechny již primátor vyzval ke společné schůzce, jednání s jednotlivými zástupci domácností má již za sebou.

„Městské byty se uvolňují postupně. My využijeme požadavků nájemníků a oslovíme je, jakmile se uvolní vhodný byt podle jejich potřeb. Jsou samozřejmě i tací, kteří trvají na tom, že se nevystěhují,“ komentoval situaci Křupala.

Celý bytový dům by se mohl podle odhadů vyprázdnit do dvou let.

Řada stávajících nájemníků je ale proti. „Neustoupíme, budeme ve svém úsilí pokračovat,“ avizuje zástupkyně protestujících a jedna z obyvatelek bytového domu Jana Vavrečková.

Lidé již adresovali městu petici s 600 podpisy. Obrátili se na ombudsmanku i hejtmana. Momentálně hledají právní pomoc pro další kroky.

„Do bytů jsme investovali a nikdo nám to nevrátí. Někteří nájemníci navíc získali byty obálkovou metodou a tyto náklady jim také nikdo nenahradí. Nesouhlasíme ani s tím, že by mělo zaniknout padesát městských bytů,“ popisuje hlavní důvody protestů Vavrečková.