Krúpa se utká s Bakalou u soudu v kauze bytů OKD. Svědčit může i Sobotka

„Společností byla podána žaloba ve věci náhrady škody, která vznikla nájemníkům bytového fondu OKD tím, že nájemníkům nebylo přiznáno právo na odkup těchto bytů za zvýhodněných podmínek 40 tisíc korun za byt stanovených v privatizační smlouvě z roku 2004,“ řekla mluvčí společnosti ARC Barbora Hanáková.

„Společnosti Karbon Invest zůstal prokazatelně neoprávněný majetkový prospěch, když získala bytový fond OKD za zvýhodněnou cenu, ale současně dle podmínek stanovených v privatizační smlouvě nebyl nájemníkům bytů nabídnut odkup těchto bytů za zvýhodněných podmínek,“ doplnila.



Mezi žalovanými jsou společnosti Residomo (současný majitel někdejších „Bytů OKD“) a společnost RPG Industries Limited, právní nástupkyně společnosti Karbon Invest, která OKD před lety získala.

Žaloba se podle mluvčí ARC na poslední chvíli změnila. „Došlo k doplnění žaloby a návrhů důkazů, konkrétně o doplnění tvrzení spočívajícího v úmyslném porušení dobrých mravů. Chceme dokázat i možné přesvědčování orgánů EU o nevymahatelnosti nedovolené veřejné podpory poskytnuté v souvislosti s privatizací většinového podílu ve společnosti OKD,“ sdělila Hanáková.

Návrh na rozšíření žaloby firma podala na poslední chvíli, obviněné firmy ji proto zatím nechtějí komentovat.

„Rozšíření žaloby je čerstvá záležitost, nejprve si ji musíme nastudovat, pak ji budeme komentovat,“ řekla mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz.

Proces by do Ostravy mohl přivést politické i firemní špičky minulých let. Jako svědky žaloba navrhuje například Bohuslava Sobotku, Milana Urbana, Marii Součkovou či někdejší majitele OKD Zdeňka Bakalu a Viktora Koláčka.