Čáp Václav míří do afrického zimoviště přes Turecko. S vysílačkou

Do budoucna by měla prozradit i místo zimoviště. Letošní mládě trvale handicapovaného páru čápů černých, kteří v záchranné stanici hnízdí už tři roky, pracovníci stanice vypustili do volného terénu 25. srpna na loukách u řeky Odry. Samec dostal jméno Václav a na cestu vysílačku se solárním napájením.

„Monitoring vypuštěných exemplářů je možný díky podpoře Nadačního fondu Lidé a zvířata z Frýdlantu nad Ostravicí. Ukázal, že čáp černý Václav se nejdříve zdržoval v okolí Bartošovic do vzdálenosti asi dvaceti kilometrů a 29. srpna se vydal na cestu na jih,“ uvedl zástupce vedoucího záchranné stanice Jan Kašinský.

Mladý čáp poměrně rychle přeletěl Slovensko, Maďarsko, Rumunsko i Bulharsko. U Trenčína byl 2. září, o den později už letěl kolem Budapešti, 5. září dorazil do Rumunska a 6. září do Bulharska. Turecké hranice pak přeletěl 13. září. Dva týdny se v Turecku pohyboval blízko hranice s Bulharskem a Řeckem.

„Tam je velmi zajímavý mokřadní biotop, zřejmě pro něj potravně bohatý,“ přiblížil Kašinský.

Luňák si zvykl na lidi

Na další cestu se čáp vydal začátkem října a 9. října byl asi 130 km severovýchodně od tureckého města Izmir. Teď se už dva týdny zdržuje na jihu Turecka v okolí jezera Sugla.

„Letí tedy východní trasou a uvidíme, kam dorazí. Čápi zimují v oblasti údolí Nilu a ve střední Africe,“ hodnotí na Facebooku vedoucí stanice Petr Orel.

Pomocí vysílaček ošetřovatelé monitorují nejen úspěchy, ale i neúspěchy svých svěřenců. Spolu s Václavem vypustili i ročního samce luňáka hnědého Josefa, kterého rok předtím přijali ve špatném zdravotním stavu.

„Vypuštění luňáka bohužel nevyšlo, přes naše velké očekávání se nepodařilo odbourat vazbu na člověka. Jakmile se dostal do potravní nouze, začal vyhledávat člověka. Musel tak být odchycen a máme ho zpět ve stanici,“ popsal Jan Kašinský.