Izrael, a pak ticho. Signál čápa černého Václava se o Vánocích odmlčel

7:35 , aktualizováno 7:35

Čtyři měsíce sledovali den po dni ošetřovatelé z bartošovické záchranné stanice cestu mladého čápa Václava. Když ho v srpnu vypouštěli do přírody, připevnili mu na tělo vysílačku. Díky ní sledovali, jak putuje na jih do Turecka a Izraele. Až do Vánoc. Pak se čápova vysílačka odmlčela.