České dráhy vypraví v Moravskoslezském kraji více vlaků, jízdné podraží

Hodinový takt mezi železničním nádražím v Havířově a zastávkou na Stodolní v centru Ostravy i nový ranní „školní“ vlak z Frýdlantu nad Ostravicí do Frenštátu pod Radhoštěm slibuje nový jízdní řád Českých drah.

„Jeho nová podoba je pro cestující zajímavá hlavně v nárůstu počtu vlaků, hlavně na našich nejdůležitějších regionálních tratích,“ vysvětluje Miroslav Kulich, ředitel regionálního obchodního centra Českých drah.

„V úseku mezi Havířovem a Stodolní budeme nově jezdit v hodinovém taktu, na další důležité trase pak posilujeme spojení mezi Frýdkem-Místkem a Ostravicí. Z Ostravice se tak nově lidé dostanou ranním vlakem například na pendolino,“ dodal Kulich.

Více vlaků vyjede i z Nového Jičína

Snadnější dojíždění budou mít i školáci, pro které začne jezdit vlak mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm se zastávkami v Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem. Patnáctikilometrovou trasu zvládne vlak vyjíždějící v 7.14 hodin za osmnáct minut.

Nejvýznamnější změny v jízdních řádech Opava – Ostrava – Český Těšín

V pracovní dny budou vlaky přes zastávku Stodolní jezdit každou hodinu, o víkendech co dvě hodiny. Suchdol nad Odrou – Nový Jičín

Nově bude jezdit více osobních vlaků v hodinovém taktu. Ostrava – Valašské Meziříčí

Zavedeny budou nové osobní vlaky, a to jak z Ostravice, tak mezi Frýdlantem n. O. a Frenštátem p. R.

„Regionální vlaky ujedou v roce 2019 v Moravskoslezském kraji celkem 7,15 milionu vlakových kilometrů, to je o 124 tisíc kilometrů více než v roce 2018,“ přidala další detaily mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

České dráhy denně vypraví v rámci kraje 47 spěšných a 764 osobních vlaků. To je o devět více než podle dosavadního jízdního řádu.

Vedle nových osobních vlaků na páteřních linkách se chystají i změny jízdních řádů na menších regionálních tratích.

Více osobních vlaků tak bude nově jezdit například mezi Novým Jičínem a Suchdolem nad Odrou, mírně se posunou odjezdy některých vlaků například na trati ze Studénky do Veřovic.

Dráhy nabízejí přímou linku do Berlína

Úplnou novinkou, netýkající se až tak místních tratí, pak bude chystané spojení mezi Ostravou a Berlínem. „Jde o nové spojení mezi Vídní a Berlínem, které v Ostravě zastavuje v půl druhé ráno,“ vysvětluje Miroslav Kulich.

Doposud jezdili lidé z Ostravy do Berlína hlavně přes Prahu, s tímto spojem budou v Berlíně přes Opole, Wroclaw a Frankfurt nad Odrou čtvrt hodiny po deváté ráno.

Ani nový jízdní řád se ale neobejde bez problémů, které způsobují hlavně plánované opravy na železnici. „Větší počet výluk můžeme v příštím roce očekávat na trati mezi Ostravou a Valašským Meziříčím, včetně rekonstrukce nástupiště ve Frýdku-Místku. Modernizovat se bude také trať Ostrava-Svinov – Český Těšín,“ zmínil Kulich.

Na nové soupravy si cestující ještě počkají

V současnosti České dráhy disponují na regionálních tratích zhruba čtyřiceti procenty moderních souprav, zbytek vybavení tvoří starší vlaky a vozy.

Na nové soupravy si však cestující budou muset počkat minimálně do konce roku 2020. „To bychom chtěli zařadit do provozu na trati z Ostravy na Valašské Meziříčí pětici souprav typu push-pull, zatím s motorovou lokomotivou, která by byla po elektrifikaci trati nahrazena,“ plánuje ředitel regionálního centra ČD.

Cestující nakupující jízdenky čeká ale od nového jízdního řádu také mírné zdražení, například za 25 kilometrů jízdy si připlatí jednu korunu.