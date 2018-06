Vraťte se, prosí zdravotníci šéfchirurga po vynuceném odchodu z Ostravy

Část zaměstnanců nyní docenta z Brna žádá, aby se do Ostravy vrátil.

„Vážený pane docente, jsme si vědomi závažnosti situace, ke které došlo na chirurgické klinice FN Ostrava po Vašem vynuceném odchodu z funkce přednosty. Níže podepsaní zdravotničtí pracovníci si Vás dovolují požádat, abyste zvážil možnost návratu do funkce, který by jednoznačně přispěl k uklidnění rozjitřené situace nejen na chirurgické klinice, ale v celé nemocnici vzhledem k nutnosti mezioborové spolupráce při péči o naše pacienty. Vaše osoba je pro nás zárukou odbornosti, lidské komunikace, slušnosti a možnosti dalšího rozvoje chirurgické kliniky,“ stojí v dopise, který dosud podepsalo téměř sto lékařů, sester i dalších zaměstnanců nemocnice.

O návrat Penky by velmi stál i rektor Ostravské univerzity Jan Lata. „Vím, že si to velmi přejí hlavně chirurgové a anesteziologové. Ale protože se s bývalým šéfchirurgem známe už 20 let, mluvil jsem s ním a bohužel už vím, že se nevrátí,“ uvedl rektor Lata.

Penka: Zvažoval jsem to, ale už se do Ostravy nevrátím

Redakci MF DNES to potvrdil i sám Igor Penka. „Zvažoval jsem to, ale nakonec jsem se rozhodl, že už se do Ostravy nevrátím. Chci trávit více času s rodinou,“ řekl.

Svůj odchod z fakultní nemocnice komentovat nechtěl. Potvrdil jen, že se obrátil na právníky a chtěl se domoci neplatnosti výpovědi. Koncem června by měl spor řešit soud.

„Popravdě už to neřeším, o termínu soudu nevím. Nechávám vše na právnících. Spíš než o neplatnost výpovědi jde teď o vyrovnání. Zřejmě se dohodneme mimosoudně,“ nastínil Penka.

Penka skončil v únoru jako Němeček. Výpověď podal sám hned poté, co mu Machytka a bývalý šéfchirurg Pavel Zonča řekli, že chtějí, aby se na post přednosty kliniky vrátil právě Zonča. To ale vyvolalo velkou nevoli lékařů i ostravské lékařské fakulty, s níž se Zonča dodnes soudí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slíbil, že až nemocnice vypíše výběrové řízení na post šéfchirurga, Zonča se hlásit nebude.

Machytka ve čtvrtek nic komentovat nechtěl. Sdělil, že se vyjádří až na tiskové konferenci příští týden.