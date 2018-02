Ústavní soud odmítl stížnost Citibank na OKD, ještě je prý příliš brzy

Ještě jste nevyčerpali všechny možnosti, jste tady moc brzy.

Tak by se daly shrnout důvody, proč Ústavní soud odmítl stížnost společnosti Citibank na to, že nebyla uznána jako věřitel společnosti OKD, čímž přišla o hlasovací práva na schůzi věřitelů a nemohla hlasovat o budoucnosti těžební firmy.

U Ústavního soudu si firma stěžovala na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě z 11. října loňského roku, který potvrdil rozhodnutí věřitelů OKD o nepřiznání hlasovacího práva na schůzi věřitelů OKD.

„Citibank považuje rozhodnutí, jímž jí bylo krajským soudem odejmuto hlasovací právo, za svévolné a neodůvodněné, krajský soud totiž podle ní neprovedl předběžné posouzení otázky, zda popření stěžovatelčiny pohledávky bylo učiněno po právu,“ přiblížila obsah ústavní stížnosti mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

„Stěžovatelka (Citibank – pozn. red.) podala proti usnesení krajského soudu ze dne 11. 10. 2017 odvolání, je tedy zřejmé, že toto usnesení dosud (absolutní) právní moci nenabylo,“ napsal v odmítavém stanovisku Ústavního soudu soudce zpravodaj Radovan Suchánek. „Stejně tak je zřejmé, že o odvolání stěžovatelky bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci, v této fázi řízení proto není prostor pro to, aby o stěžovatelčině ústavní stížnosti mohl Ústavní soud věcně rozhodovat.“

Citibank se může vrátit

Spory londýnské banky, které společnost OKD ručila za půjčky poskytnuté její mateřské společnosti NWR, začaly v podstatě hned s první schůzí věřitelského výboru OKD.

Na té totiž nebyla její více než desetimiliardová pohledávka přijata ani insolvenčním správcem, ani samotným OKD. Citibank tak nemohla hlasovat například o přijetí, či nepřijetí reorganizačního plánu OKD.

Pokud by byla její pohledávka přijata, hlasovala by proti přijetí a těžební společnost by nemohl převzít prostřednictvím společnosti Prisko stát, jak se má brzy uskutečnit.

Okolo pohledávky společnosti Citibank je hned několik soudních sporů, jedním z nich je i odpůrčí žaloba, kterou vůči bance podal insolvenční správce OKD Lee Louda.

Ten požaduje, aby byly smlouvy, za které společnost OKD své mateřské firmě NWR vůči Citibank ručila, zneplatněné.

Krajský soud snad rozhodne v červnu

V okamžiku, kdy se OKD za smlouvy zaručilo, byla totiž podle Lee Loudy těžební společnost technicky v insolvenci.

„Již v období roku 2014 se dlužník dle dostupných údajů nacházel s pravděpodobností hraničící s jistotou ve stavu úpadku z důvodu předlužení, neboť souhrn jeho závazků převyšoval hodnotu jeho majetku a měl zároveň více věřitelů,“ napsal insolvenční správce v odpůrčí žalobě.

Krajský soud v Ostravě bude o této při rozhodovat v červnu letošního roku. Ať rozhodne na jednu, nebo druhou stranu, je vysoce pravděpodobné, že se poražený odvolá. Stejně jako Ústavní soud neuzavřel cestu dalšímu možnému ústavnímu odvolání Citibank v případě, o němž rozhodoval. „V případě, že vrchní soud jejímu odvolání nevyhoví, bude jí případně k dispozici nová ústavní stížnost,“ napsal Suchánek.