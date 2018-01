Island i Amerika. Colours of Ostrava hlásí další hvězdy

„V tomto případě se návštěvníci mohou těšit na žánry od tanečního optimistického popu přes blues rock, sofistikovanou elektroniku až po indie rock smíchaný s mexickou hudbou,“ přiblížila ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.



Návštěvníci nejúspěšnějšího festivalu si tak už nyní mohou vybrat, jestli noc ve Vítkovicích protančí raději na synth popové jízdě od Future Islands, kteří mají pověst jedné z nejlepších současných koncertních kapel, anebo si vychutnají islandské blues rockery Kaleo, americké Calexico či je snad nejvíce naláká berlínský elektronický mág Kalkbrenner.

Future Islands pocházejí z amerického Baltimore. Od vzniku v roce 2006 odehráli stovky koncertů, vydali tři úspěšná alba. Zlom v kariéře ale pro ně znamenal až rok 2014.

Předskokani Rolling Stones

Islandští Kaleo jsou multikulturní fenomén, žijí v americkém Austinu, zpívají anglicky, název kapely převzali z havajštiny a hrají delta blues, rock, country folk a obdivují klasiku z 50. a 60. let. Získali nominaci na Grammy a jejich majestátní skladba Way Down We Go zazněla v patnácti televizních seriálech. Loni na turné předskakovali Rolling Stones.

Členové kapely Calexico pocházejí z amerického Tucsonu nedaleko mexických hranic. Společně hrají pestrou směsici latinskoamerických stylů.

Paul Kalkbrenner ovládl německou klubovou scénu roku 2008. Tehdy tamní kina uchvátil „berlínský Trainspotting“ – snímek Berlin Calling.

Festival Colours of Ostrava se koná od 18. do 21. července v areálu ostravských Dolních Vítkovic.