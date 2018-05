Festival Colours of Ostrava si poprvé užijí i lidé, kteří nic neslyší

Narodili se hluší. Nemohou slyšet ani tón z koncertů, ani slovo z přednášek. Přesto se těší, že si obojí poprvé užijí na festivalu Colours of Ostrava (web festivalu zde). Umožní jim to řada chystaných novinek.

„Hudbu sice neuslyší, ale mohou ji vnímat tělem prostřednictvím vibrací. Texty písní při některých koncertech budou letos poprvé tlumočeny do znakového jazyka. A totéž slíbil pořadatel festivalu při zahajovacím projevu i některých přednáškách. Části přednášek se zúčastní také přepisovatel a jím psaný text se bude promítat na plátně. Přepis pomůže hlavně lidem, kteří ztratili sluch až v průběhu života - většina totiž neumí znakovat, ale dobře zná český jazyk,“ líčí ředitelka ostravského Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé Aneta Hašková.

Přístup k hendikepovaným ocenil i The Guardian

Součástí festivalu je už osm let program Colours bez bariér. Díky němu koncerty navštěvují také lidé se zdravotním znevýhodněním, především tělesně postižení včetně těch, kteří jsou odkázaní na vozík.

„Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P nabízíme levnější vstupné, pomoc asistentů i řadu dalších nadstandardních služeb včetně vyhrazené tribuny a toalet. Loni se jich zaregistrovalo okolo 600,“ říká vedoucí projektu Colours bez bariér Katarína Kijonková.

Podotkla, že nabídku služeb každý rok rozšiřují tak, aby se handicapovaní lidé cítili komfortně. „I to ohodnotil britský deník The Guardian, když předloni zařadil Colours of Ostrava mezi deset nejlepších hudebních festivalů v Evropě. Uvědomili jsme si pak, že zatímco pro tělesně postižené děláme, co se dá, na smyslově postižené, jako jsou třeba nevidomí a neslyšící, jsme dosud tolik nemysleli. To chceme letos změnit,“ říká Kijonková.

Přijede i známá americká tlumočnice

Na překlad koncertů do znakového jazyka organizátoři festivalu pozvali vyhlášené odborníky: brněnský soubor Hands Dance a světově známou americkou tlumočnici Amber Galloway Gallego. Jejich práce na pódiu bude další umělecký výkon. Nemohou totiž texty písní tlumočit slovo od slova, ale musí být kreativní a abstraktní výrazy rychle nahrazovat takovými, které neslyšící účastníci pochopí. Rozumí totiž jen tomu, co si umí představit.

Podle Haškové jde při koncertech o umělecké tlumočení, ale ani špičkovému tlumočníkovi z ciziny nemusí český neslyšící rozumět vše. „Zajímavé pro nás bude vystoupení americké tlumočnické hvězdy, protože každý národ má znakový jazyk mírně odlišný,“ říká Hašková.

Kromě tlumočníků do znakového jazyka či přepisovatelů mluveného slova bude k letošním novinkám festivalu patřit například praktická příručka v Braillově písmu obsahující základní informace pro nevidomé, hmatový plán areálu s vyznačením všech festivalových scén a také speciální 3D model auly Gong.

Colours bude prvním v zemi

„Ve vyspělých zemích už jsou podobné služby rozšířené, v Česku ne. Neslyšící mají občas možnost sledovat s tlumočníkem například divadelní představení v Praze, ale na velký hudební festival dosud jít nemohli. Colours of Ostrava bude první v zemi, který jim to umožní,“ vysvětluje Hašková.

Vzpomíná, jak před dvěma lety provázela festivalovým areálem neslyšící umělkyni z Karvinska, která tam měla přednášku. „Atmosféra ji uchvátila. Když nyní říkáme našim klientům, co jim Colours bez bariér nabídne, jsou nadšení a chtějí festival zažít,“ tvrdí Hašková.

Předpokládá, že zájemců budou nejméně desítky. Možná i víc. „Jen v našem kraji žije asi 700 lidí, kteří neslyší nic. Nedoslýchavých je mnohem víc. My přitom chceme oslovit všechny české i slovenské organizace sdružující neslyšící a nedoslýchavé a předáme informace také nadnárodním organizacím dalších evropských zemí,“ dodala Hašková.