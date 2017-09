Colours už prodávají lístky na příští ročník, budou postupně zdražovat

Aniž je znám jediný interpret, vstupenky už jsou v prodeji. Hudební festival Colours of Ostrava, který letos poprvé ve své historii byl zcela vyprodán, dal ve čtvrtek do předprodeje první várku vstupenek, které budou postupně zdražovat.

První vlna čítající devět tisíc kusů je k mání za bezmála 2 000 korun. Přitom loni se vstupenky v první vlně prodávaly za 1 690 korun, letos zdražily o tři stovky.



Zdražení pořadatelé vysvětlují obecně stoupajícími cenami i snahou zkvalitnit služby v areálu Dolní Vítkovice, kde se čtyřdenní hudební svátek odehrává. „V současné chvíli usilovně pracujeme na tom, abychom příští rok nabídli minimálně tak kvalitní a zajímavý program jako letos. Ať už jde o světově známé hvězdy nebo naopak o kapely, které se pro naše návštěvníky stanou velkými objevy. Zároveň již nebudeme navyšovat počet diváků v areálu s tím, že plánujeme nadále zlepšovat servis a zázemí pro ně, včetně technického vybavení všech scén,“ uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Přestože pořadatelé odmítli uvést, kolik návštěvníků se na festivalu pohybovalo, odhadem je to kolem 50 tisíc. Zajímavostí je, že ještě chvíli před vyprodáním Colours of Ostrava proto zvažovali o zavedení dalšího příplatku ke vstupnému pro stání u pódia na vybrané hvězdy. Po vlně kritiky ale od toho kroku nakonec upustili s odůvodněním, že šlo o unáhlené rozhodnutí.

Navýšení ceny pro příští ročník festivalu rozdělilo fanoušky. V diskusi na Facebooku byli někteří toho názoru, že kupovat si vstupenky už nyní, kdy není znám ani jediný interpret, je nesmysl: „To si vážně budete kupovat zajíce v pytli? Divím se, kolik lidí vyhodí peníze, a neví za co.“

„Proč vstupenky opět zdražují? Rozumím tomu, že interpreti stojí stovky tisíc, na druhou stranu máte ze všech českých festivalů největší koncentraci sponzorů. Hodláte vstupné zvyšovat každoročně?“

Lístky budou postupně zdražovat

Jiní ale naopak argumentují, že cena je pořád ještě výhodná na rozdíl od toho, kdyby měl divák platit za koncerty jednotlivých kapel samostatně. „Růst ceny jsem čekal a je to naprosto ok. Jednak to za čtyři dny není moc, jednak to slibuje lepší komfort a možná ještě lepší line-up. A hlavně - festival není charita, a když si na sebe nevydělá, další rok už nemusí být vůbec.“

Vstupenky budou zdražovat po vlnách postupně na 2 290, 2 590 a 2 990 korun. Konečná cena vstupenek by se měla vyšplhat až na 3 100 korun, pokud ale nebude do té doby vyprodáno. Pokud by si chtěl někdo připlatit za VIP zónu s lepším servisem, zaplatí 4 990 korun.

V ceně vstupenky je vždy také vstup na diskusní fóra v rámci přidruženého festivalu Meltingpot. „Příznivci paralelního mezinárodního fóra Meltingpot se mohou příští rok těšit na jeho třetí ročník,“ dodává Zlata Holušová.

Příští ročník festivalu Colours of Ostrava se koná od 18. do 21. července. Limitované množství 9 000 kusů čtyřdenních vstupenek za zvýhodněnou cenu 1 990 Kč je k dostání v e-shopu na webových stránkách festivalu zde.

Letos se festival konal od 19. do 22. července již pošestnácté. Program nabídl více než 350 koncertů, divadel, diskusí, filmů i workshopů na 21 scénách. Mezi hlavními hvězdami figurovali například Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, Justice, alt-J či Birdy.