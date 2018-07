Dozvuky Colours: Za vším v programu si stojíme, říkají pořadatelé akce

Jaký je celkový rozpočet festivalu? A může být taková akce vůbec zisková?

Rozpočet je přibližně 130 milionů korun a snažíme se, aby byl vyrovnaný. Pořádání festivalu je totiž velmi nevyzpytatelné podnikání – neovlivníte počasí nebo třeba ani to, jaké kapely budou ve vašem termínu v Evropě. Společnost pořádající festival Colours of Ostrava se však zabývá více činnostmi, například pořádá Festival v ulicích a rovněž hudební konference s názvem Czech Music Crossroads.

Letošní ročník byl podle ohlasů pro řadu návštěvníků problematický. Jedni tvrdili, že se festival posouvá už moc do komerční části hudební produkce, další zase naříkali, že chybí interpreti, kteří patří mezi opravdu známé. Jak to lze vyřešit?

Na festival chodí obrovské množství návštěvníků a každý může mít jiné hudební chutě, je fanouškem jiné hudby. Často to je tedy tak, že takřka co návštěvník, to jiný názor. Vyřešit to můžeme pouze tím, že nabízíme obrovskou šíři programu – od komerčně úspěšných jmen až po fajnšmekrovské lahůdky. Všem kapelám a hudebníkům je a musí být společné, že si za nimi stojíme, že děláme svoji dramaturgii, tedy že víme, že daná kapela nabídne zajímavou hudbu, že má přidanou hodnotu pro návštěvníka. Za vším v programu si stojíme, je to náš názor na hudbu a dramaturgii. A jsme hodně rádi, že naši vizi sdílí tolik návštěvníků a fanoušků festivalu. Důkazem o kvalitě letošního programu je také to, že stál o deset milionů korun více než program v roce 2017.

Máte se v areálu Dolní oblasti Vítkovice ještě kam rozšiřovat? Například pokud byste chtěli přidat další scénu.

Využíváme všech venkovních i vnitřních prostor Dolní oblasti Vítkovice, takže další rozšíření v tuto chvíli neplánujeme. Jestli rozšíření případně plánují Dolní Vítkovice, to mi není známo, to se musíte zeptat tam.

Jaká je vlastně kapacita festivalového areálu, kdyby byl opravdu zcela zaplněný?

Kapacita areálu není dána na prvním místě prostorem, ale především celkovým zázemím a vybavením pro návštěvníky, například hygienickým. Zásadní jsou také požadavky z hlediska bezpečnosti, evakuace a požárních předpisů. To znamená, na kolik návštěvníků maximálně je areál připraven. Loni i letos byl areál zaplněn, a jak jsme loni slíbili, letos jsme kapacitu areálu nenavyšovali. Omlouváme se, ale přesné číslo kapacity ani návštěvnosti už několik let nezveřejňujeme (před třemi roky pořadatelé uvedli celkovou návštěvnost 43 tisíc lidí, loni se odhadovala na zhruba 50 tisíc – pozn. red.).

Kolik diváků může být na koncertu před hlavním pódiem? Už se někdy stalo, že se návštěvnost tomuto limitu blížila?

Plocha před hlavním pódiem je obrovská, lidé díky natočeným reproduktorům a LED obrazovkám mohou koncerty sledovat například z velké dálky i z boku, přičemž i tam mají velmi kvalitní zvuk. Navíc paralelně běží řada dalších koncertů či programů. Na letošním ročníku byla plocha hodně zaplněná na koncerty Jessie J, Kygo a řadu dalších, ale nikdy to podle nás nebylo lidem nepříjemné.