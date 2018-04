Full Moon Stage přivábí na Colours of Ostrava speciální hosty

Nejznámějším jménem z celého programu je britský hudebník a producent John Parish, dlouholetý ústřední spolupracovník slavné zpěvačky PJ Harvey. Na festival přijede s novou deskou, kterou vydává po 13 letech. Přijedou ale i další pozoruhodní hosté.

„Pokud bych musel z programu vybrat jediné jméno, které je skutečně nutno vidět, zvolím King Khana a jeho spektakulární ansámbl The Shrines. Neskutečně energická show desetičlenného orchestru nabízí unikátní spojení soulu, garážového rocku a mnoha dalších žánrů. Velmi jsme stáli o to, aby The Shrines celý program uzavírali, ale z časových důvodů zahrají nakonec hned první den,“ říká dramaturg scény Michal Pařízek.

Přijede ale také holandský loutnista Jozef van Wissem, polská kapela Trupa Trupa či anglická zpěvačka Jane Weaver s loňským albem Modern Cosmology.

Neméně zajímavé bude vystoupení skupiny Dálava, která přináší radikální pojetí horňáckých písní. Pestrá bude i posila z české scény. Vystoupí třeba výbušní Acute Dose, skupiny Sýček, Jaro, Baro Chandel či Core Belief.

K ústředním bodům programu patří tradiční spojení filmu s živou hudbou – temní industriální elektronici Tábor radosti doprovodí snímek Nosferatu z roku 1922.