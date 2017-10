Ostravská ČSSD má nové vedení. Část členů žádá odchod strany do opozice

Dva tábory se střetly hned na začátku při hlasování o tom, zda bude schůzi řídit Tomáš Hanzel z Karviné navržený krajským výborem strany, nebo člověk z Ostravy. Vyhrála Ostrava, zvolila si Janu Vajdíkovou, která se o pár hodin později stala i novou předsedkyní okresní organizace ČSSD.



Většina straníků šla na konferenci hodně naštvaná. Kvůli tomu, co se dělo v ostravské sociální demokracii před volbami - zneplatnění okresních konferencí, škrtání v kandidátce (Jana Vajdíková a Adam Rykala) a nakonec nucená přeregistrace (iniciovaná krajským výborem, nařízená ústředím, pozn. autora), která zablokovala činnost celé okresní organizace na řadu měsíců. Ale ještě víc byli delegáti rozladění kvůli volebnímu debaklu, ke kterému zřejmě přispěly i vnitřní spory v regionu.

Delegáti šli proto na konferenci nejen s tím, že zvolí nového předsedu okresní organizace a další členy výboru, ale i se záměrem reagovat na výsledky voleb.

Část z nich připravila návrhy dvou usnesení s výzvami k odchodu vůdců strany v kraji i v Praze. Prvním usnesením chtěli vyzvat členy vedení krajské organizace ČSSD v čele s předsedou Miroslavem Novákem, aby už neobhajovali mandát na krajské konferenci v neděli 29. října. Druhá výzva směřovala k odstoupení ústředního vedení strany. A výsledek?

I napotřetí zvolili stejnou předsedkyni

Konference se protáhla téměř do půlnoci. Pozdě večer si delegáti zvolili nové okresní vedení a už po třetí po sobě rozhodli, že novou předsedkyní se stane Jana Vajdíková. Získala víc hlasů než její protikandidát z druhého křídla Václav Štolba.

Vajdíkovou si přitom ostravští sociální demokraté zvolili do svého čela od loňského podzimu už dvakrát, jenže krajské vedení strany pokaždé zpochybnilo platnost ostravských konferencí včetně voleb. V jednu chvíli tak měla strana formálně dva předsedy - Vajdíkovou a Lumíra Palyzu.

Tentokrát už by volbu nikdo zpochybnit neměl. Krajský předseda Miroslav Novák řekl v noci České televizi: „Delegáti rozhodli. Ostrava má právoplatně zvoleného předsedu. Doufám, že situace v organizaci se zklidní.“

Hlasování o výzvách k odchodu krajských i ústředních vůdců strany se nakonec kvůli nedostatku času nekonalo, řada členů už začala konferenční místnost opouštět. Miroslav Novák, o kterého jde části ostravských členů ČSSD nejvíc, později ale řekl, že svůj mandát předsedy krajské organizace už obhajovat nebude.

„Je to takový politický klystýr“

Přesto, že oficiálně ostravská organizace neadresovala žádnou výzvu své pražské centrále, mnozí z jejích členů si nepřejí koalici s hnutím ANO. Už od vyhlášení výsledků voleb sílí v Ostravě i jinde volání po odchodu ČSSD do opozice.

Krajského lídra Lubomíra Zaorálka k tomu vyzval například starosta Ostravy-Poruby a předseda tamní organizace strany Petr Mihálik už v sobotu.

„Luboši, žádám Tě za celou členskou základnu Tvé domovské organizace v Porubě o toto jasné veřejné sdělení: ‚Výsledek voleb do PS ČR je pro ČSSD drtivou porážkou, čímž voliči ukázali, že si nepřejí naši další vládní účast. Proto ČSSD odchází do opozice, kde bude dále bojovat o sociálně demokratické hodnoty, jakými jsou solidarita a sociální spravedlnost ve společnosti.‘ Doufám, že najdeš Ty a ostatní členové vedení strany dostatek sebereflexe k tomu, aby byl co nejdříve svolán předčasný sjezd ČSSD...,“ napsal mu na Facebooku.

ČSSD získala pouhých 7,27 % procenta hlasů. „Ztráta dvou třetin voličů za čtyři roky je jasné poselství. Přišli jsme o 650 tisíc hlasů. Je to takový politický klystýr. Pokud nás to nechá v klidu, pak tedy poslední vyvětrá a zhasne...,“ dodal Mihálik.