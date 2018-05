Paroubek v Ostravě uspěl. Tamní ČSSD ho vysílá do boje o Senát

17:32 , aktualizováno 17:32

Bývalý premiér Jiří Paroubek by se mohl vrátit do vrcholné politiky. Ostravská ČSSD ve čtvrtek schválila jeho nominaci do podzimních voleb do Senátu. Krok ještě ale musí potvrdit centrální předsednictvo strany.