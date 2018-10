ČSSD uspěla ve třech okresních městech Moravskoslezského kraje

1 Bruntál

V Bruntále přišlo k urnám 31,59 procenta voličů a komunální volby ve městě ovládlo sdružení kolem současného starosty Petra Ryse. Sdružení Bruntál 2018 získalo rekordních 32,20 procenta hlasů a deset mandátů ze sedmadvacetičlenného zastupitelstva.

Současný starosta si polepšil o víc než deset procent, v předchozích volbách Rysova kandidátka získala 21,76 procenta a 8 křesel.

U bruntálských voličů propadli komunisté a sociální demokraté.

KSČM s 10,69 procenta hlasů přišla o dva mandáty a do zastupitelstva zasednou jen tři její kandidáti, dosud jich tam strana měla pět.

ČSSD ve srovnání s výsledky před čtyřmi lety propadla na polovinu, získala 6,15 procenta hlasů a dva mandáty. V roce 2014 měla 11,57 procenta a čtyři mandáty.

Hnutí ANO je se 14,42 procenta druhou nejúspěšnější stranou v Bruntále a bude mít pět mandátů, tedy stejně jako doposud. SPD byla třetí v pořadí, získala 11,49 procenta hlasů a bude mít tři zastupitele.

Úspěch slaví v Bruntále i ODS. Ačkoliv má s 5,42 procenta jen jeden mandát, je to pro stranu velký návrat. Naposledy tam její zastupitelé působili v období 2006–2010.

Celkem se do bruntálského zastupitelstva dostalo sedm politických stran a sdružení. To je o jedno víc než v předchozím volebním období. Momentálně v Bruntále vládne Petr Rys a lidé z jeho sdružení s ANO, ČSSD a sdružením PROZMĚNU. V tomto seskupení by i za nových podmínek měli dvacet ze sedmadvaceti mandátů.

„Jednání se už rozběhlo, začali jsme u stávajících koaličních partnerů,“ řekl k dalšímu postupu Petr Rys.

2 Karviná

ČSSD v Karviné získala 44 procent hlasů a v koaličních jednáních drží trumfy. Oproti minulému volebnímu období přidali sociální demokraté další mandát, celkem jich v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají devatenáct. Společně s pěti mandáty komunistů by mohla vzniknout staronová koalice s pohodlnou většinou.

Současný primátor Jan Wolf (ČSSD) už před volbami zmínil, že v minulém volebním období velmi dobře fungovala na radnici spolupráce s KSČM. „Určitě si s KSČM sedneme. Chci být seriózní, ta spolupráce byla dobrá,“ řekl Wolf po sečtení hlasů.

Na druhém místě ve volbách skončilo v Karviné hnutí ANO s devíti mandáty, za třetími komunisty pak koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Coexistentia s podporou Soukromníků. Tři mandáty získala SPD, dva karvinští Piráti se Starosty.

3 Opava

Strany současné koalice v Opavě ve volbách oslabily. ČSSD přišla o dva mandáty a bude mít pouhé tři zastupitele, KDU-ČSL bude mít dva zastupitele, o jednoho méně než dosud. Změna pro Opavu přichází o jedno místo a v novém zastupitelstvu zasednou její tři zástupci, STAN se do zastupitelstva nedostali vůbec.

Komunální volby ve slezské metropoli vyhrálo hnutí ANO se 22,02 procenta hlasů a ziskem deseti mandátů v devětatřicetičlenném zastupitelstvu. Oproti minulému volebnímu období hnutí ztratilo jeden mandát.

Piráti a Opavané s 11 procenty dosáhli na pět mandátů, úspěšná byla i ODS, která v koalici s TOP 09, Soukromníky a nezávislými kandidáty dosáhla téměř 14 procent a získala šest mandátů. Dosud měla mandáty tři.

Novinkou v opavském zastupitelstvu je SPD, hnutí získalo v Opavě 5,88 procenta a má dva mandáty.

4 Frýdek-Místek

Vítězní sociální demokraté přišli o jeden mandát a obsadí jedenáct křesel v zastupitelstvu, jejich dosavadní koaliční partner Naše město FM (NMFM) jen o jedno méně.

Vznik staronové koalice ale omezil požadavek zástupců NMFM na „čistotu“ radních. „Je pro nás vyloučeno zasednout v radě s obžalovanými osobami,“ řekl v neděli ke koaličním jednáním lídr Našeho města Petr Korč. Část zastupitelů ČSSD, včetně primátora Michala Pobuckého, je totiž obviněna a stojí před soudem.

„Je skvělé být na první příčce,“ řekl chvíli po sečtení výsledků voleb primátor Michal Pobucký.

Velmi rychle se pak politici dokázali dohodnout na spolupráci ve Frýdku-Místku. Dnes dopoledne už bylo jasno. Koaliční smlouvu podepsaly Česká strana sociálně demokratická, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL. Společně tak v zastupitelstvu získaly 23 křesel z celkových 43.

5 Nový Jičín

Plnou polovinu mandátů, šest z dvanácti, ztratili sociální demokraté v Novém Jičíně. I tak ale získali nejvíce, 21 procent hlasů. Stejný počet mandátů získalo i druhé hnutí ANO za 19,64 procenta hlasů.

Jen o mandát méně získala kandidátka SZ s podporou TOP 09, SNK-ED a STAN. O jeden mandát na současné tři se snížil volební zisk ODS, po dvou mandátech získali komunisté, Piráti a SPD.

„Do konce týdne by mohlo být jasné, jak bude koalice vypadat, určitě nechceme spolupracovat s ODS,“ řekl lídr ČSSD Jaroslav Dvořák.