Vývoj cyklostanu chtějí ženy letos ukončit. Těžce shánějí švadleny

Projekt speciálního stanu pro cyklisty, jehož konstrukci tvoří pouze dvě jízdní kola a na jehož upevnění není potřeba žádných tyček, od minulého roku ženy vyvíjejí.

Svůj nápad si autorky chrání průmyslovým právem až za hranicemi amerického trhu a pracují na novém prototypu stanu.

Nechtějí přitom slevovat ze svých zásad, což celý vývoj oproti původním očekáváním zpomaluje. „Snažíme se vyrábět vše v Česku a z kvalitních českých materiálů. Mohly bychom jít s výrobou do Asie, jak to dělá většina výrobců. My ale chceme vytvořit ryze český výrobek, který bude pomáhat cyklistům snadněji cestovat,“ podotkla Havířovanka Helena Záleská.

To s sebou přináší komplikace. „Netušily jsme, že je v Česku tak náročné sehnat švadleny, které umějí ušít stan. Je to nedostatková služba,“ zmiňuje jednu z komplikací Záleská.

Stan má být ultralehký a zároveň odolný

Kromě toho se dvojice žen snaží vyvážit vlastnosti cyklostanu natolik, aby byl pevný, odolný proti oděrům, disponoval vysokými parametry vodního sloupce a zároveň byl ultralehký a skladný – finální produkt má totiž vážit méně než dva kilogramy. „Musíme to vyladit tak, aby měl všechny tyto vlastnosti a zároveň byl pro lidi za odpovídající cenu,“ vysvětluje Záleská, s čím se ženy v současnosti potýkají.

Jejich snažení podpořil v minulých měsících Moravskoslezský kraj, který poskytl nadějnému ostravskému startupu dotaci na vývoj prototypů. „Díky těmto penězům můžeme pokračovat v naší práci,“ podotkla Záleská.

Dvojici žen už dříve podpořil také americký investor. Kdy si budou moci lidé cyklostan koupit, zatím není jasné. „Nicméně podmínkou čerpání finanční dotace z kraje je, že vývoj bude ukončen do konce letošního roku,“ dodala Záleská.

Projekt cyklostanu Tike se zrodil v hlavách vášnivých cyklistek ve chvíli, kdy chtěly vyjet se svými koly na dlouhou cestu napříč Evropou. „Bály jsme se, že nám po cestě při kempování jízdní kola někdo ukradne a zároveň jsme potřebovaly na kolech převážet velmi lehký a skladný stan. Nic vhodného jsme ale na trhu nenašly, tak jsme vymyslely cyklostan Tike,“ doplnila Petra Krhutová. O jejich nápadu jsme psali zde.