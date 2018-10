VIDEO: Zvlněná cyklostezka v Ostravě ohrožuje cyklisty, narušily ji kořeny

Náraz předního kola, rána do řídítek, po které může cyklista spadnout a zranit se. Tak vypadá jen před několika roky otevřený úsek cyklostezky mezi centrem Ostravy a Hrabovou, kde se objevily praskliny tvořící i několik centimetrů vysoké boule. Pro automobily v podstatě žádný problém, pro cyklisty nebezpečná záležitost.

„Doslova mě to vykoplo ze sedla, měl jsem co dělat, abych se udržel na kole,“ popisuje svou zkušenost jeden z cyklistů, kteří se na cyklostezce dostali do problémů kvůli prasklinám.

Ty jsou nejhorší na několikakilometrovém úseku mezi jezem na Ostravici v Ostravě-Kunčicích a místem, kde cyklostezka podjíždí pod mostem Frýdlantské dráhy.

Největší „skoky“ čekají na cyklisty jen pár desítek metrů za jezem v Kunčicích, praskliny jsou ale na několika místech přes celou šířku cyklostezky.

„Je jich tady více. Problémy jsem s nimi ještě neměla, ale to jenom proto, že si při jízdě dávám pozor, tady je to nutné,“ přidala svou zkušenost cyklistka jedoucí v pondělí po stezce. Cyklostezka byla dokončena před třemi roky, praskliny na ní jsou už delší dobu.

Magistrát o problémech ví, nejnebezpečnější praskliny jsou „označeny“ sprejem, dá se jim tak lépe vyhnout. Barva už ale není tak viditelná jako dříve.

Opravy v rámci záruky od dodavatele se ale město zřejmě nedočká. „V květnu roku 2017 byly u zhotovitele reklamovány vady – praskliny v živičném povrchu. Zhotovitel vadu neuznal,“ řekla Andrea Vojkovská, tisková mluvčí ostravského magistrátu.

„Při následné prohlídce bylo konstatováno, že práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací, skladba i kvalita provedení odpovídá projektu.“

Opravu nejspíš zaplatí město

Hlavní podíl na narušení povrchu cyklostezky mají podle města stromy. „Vady v živičném povrchu jsou způsobeny prorůstáním okolní vegetace do konstrukce vozovky, jde o kořenový systém okolních stromů, byť v některých místech jsou tyto stromy i vizuálně vzdáleny od komunikace,“ vysvětlila Andrea Vojkovská.

Opravu zřejmě zaplatí město ze svých peněz. „O dalším postupu při řešení opravy jednáme se zhotovitelem,“ dodala mluvčí.

„Vzhledem k tomu, že oprava vyžaduje komplexní řešení, při kterém by byla uzavřena velká část cyklostezky, bylo přikročeno v tuto chvíli k dočasnému řešení – označení poškozených míst.“

Praskliny a nebezpečné zvlnění nejsou jediným problémem cyklostezky okolo Ostravice, dalším je nebezpečné místo při podjíždění mostu Frýdlantské dráhy mezi nádražím Ostrava střed a Ostrava-Kunčice, kdy na trase krátce za sebou následují dvě nebezpečné nepřehledné ostré zatáčky.

V tomto případě už nejde o problém zhotovitele, ale spíše samotného projektu.

„Přesné statistiky nemáme, ale ke zraněným cyklistům jsme tam vyjížděli několikrát,“ potvrdil zkušenosti s nebezpečným úsekem cyklostezky mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.