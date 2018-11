Silničáři začali opravovat zvlněnou D1 u Ostravy. Zatím jen provizorně

Pět nejohroženějších úseků ostravské dálnice D1 chce ještě letos a v příštím roce nechat provizorně opravit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Frézování povrchu prvního z nich začalo dnes.

„Dopravní policie nás už nějaký čas upozorňuje, že tady vzniká riziko pro řidiče. A to my nemůžeme coby správce komunikace dopustit, proto jsme zahájili sérii provizorních oprav,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Slovo provizorní není v tomto případě náhodné. Opravy, které ŘSD na ostravském úseku D1 zahájilo, nejsou konečným řešením problematického zvlnění. Špatně postavenou dálnici, která se na několika místech zvlnila tak, že na nich musela být snížena rychlost jen na 60 kilometrů v hodině, řeší opravy jen dočasně.

„Jde o provizorní opravy těch nejohroženějších úseků dálnice na Ostravsku,“ řekl Rýdl. „Mají pomoci jen do doby, něž se vyřeší soudní spory se zhotoviteli dálnice o to, kdo by měl nápravu stavu na zvlněných místech zaplatit,“ uvedl Rýdl.

O to, kdo má ostravský úsek dálnice opravit, se ŘSD soudí se společností Eurovia. Kdy soud rozhodne, zatím není jasné. Právě kvůli čekání na soud ale opravy začaly až nyní.

„Museli jsme čekat, než se zástupci soudu dostaví na místo osobně, odfrézováním povrchu by totiž nevratně zmizela část důkazů,“ vysvětlil Rýdl.

Pokud soud neukáže na stavebníka, bude muset opravy dálnice platit ŘSD samo.

„Provizorní oprava spočívá pouze ve vyrovnání nerovností a položení nové vrstvy. Kompletní řešení pak bude spočívat v celkovém odtěžení materiálů z náspů a navezení vhodných materiálů. V podstatě by šlo o novou stavbu dálnice,“ řekl Jan Hlavatý, ředitel úseku kontroly kvality ŘSD.

Vedení ŘSD doufá, že rozhodnutí soudu padne do tří let. Celkem se s konsorciem stavebních firem pře o opravy dálničních staveb za více než čtyři miliardy korun, provizorní opravy přijdou na zhruba 50 milionů korun.