Návnady do stok, škol i na hřbitov. Začala deratizace

Procházejí vytipovaná místa, shromažďují podněty občanů, sledují takzvané znaky výskytu, jimiž jsou vyhloubené chodby a specifické díry v zemi. Opavští úředníci právě mapují výskyt hlodavců. Stejně jako ostatní města, průmyslové podniky i provozovatelé kanalizací zahajují plošnou deratizaci.

„Teď děláme základní průzkum a mapujeme situaci. Samotnou deratizaci předpokládáme koncem dubna či v květnu,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí opavské radnice Marie Vavrečková. Místa, kde se hlodavci nejvíce množí, bývají stále stejná. „Sídliště v Kateřinkách, na Olomoucké ulici, centrum města,“ uvedla Vavrečková.

Na veřejná prostranství, do městských domů, škol, sociálních zařízení, na hřbitovy i do psího útulku zamíří v dubnu deratizátoři i v Bohumíně. „Častěji je povoláváme do centra, kde jsou hustěji obydlená sídliště. Do ulic Nerudova, Mírová, Alešova, Čs. armády či Okružní,“ sdělila mluvčí Lucie Balcarová.

Jana Dybová z havířovské radnice upozornila i na riziko krmení zvířat. „Výskyt potkanů máme u kontejnerových stání a poblíž kanalizačních řadů. Ale i tam, kde lidé pohazují krmivo pro holuby nebo volně se pohybující kočky,“ uvedla.

Boj s hlodavci stojí města nemalé peníze

Města za každoroční boj proti hlodavcům vydají nemalé peníze, například Bohumín 100 tisíc korun. Termín radnice koordinují s provozovateli kanalizace i místními podniky. Na hlodavce tak právě líčí i Severomoravské kanalizace a vodovody, které v Moravskoslezském kraji provozují na dva tisíce kilometrů kanalizačních sítí.

„Do kanalizací a související infrastruktury putuje více než 3,3 tuny návnad, což představuje 42 tisíc kusů,“ uvedl mluvčí SmVaK Marek Síbrt. Už se začalo v Havířově, následovat bude Český Těšín a zbytek Karvinska, poté Třinecko a Frýdecko-Místecko, v květnu pak Novojičínsko a Opavsko.

Návnady se kladou do chodeb kanálů, ale i kanalizačních čerpacích stanic či čistíren odpadních vod. Pro hlodavce je to rána, kanály jsou pro ně zásadní, přesouvají se jimi za potravou.

Ani přesto však potkanů neubývá. „Velkým problémem je vypouštění odpadních vod se zbytky potravin a přepálených olejů do kanalizace. Tyto zbytky jsou ideální potravou pro potkany, jimž se pak výborně daří. Rychle a nekontrolovatelně se množí,“ sdělil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Přesně počet potkanů vyčíslit nelze, odhady ale mluví až o desetitisícihlavých populacích v každém městě. Na kritická místa se deratizátoři vracejí i na podzim. „To přistupujeme k ohniskové deratizaci. Takových míst je v regionu poměrně velké množství,“ dodal Síbrt.