Za opravy divadel a vznik nové scény dá Ostrava 400 milionů

Do plánovaných staveb se krajské město chystá investovat okolo 390 milionů korun. Dalších asi deset milionů budou stát letošní úpravy v Divadle Antonína Dvořáka.



Obě dosavadní scény jsou součástí Národního divadla moravskoslezského, které patří městu. Pod něj má v blízké budoucnosti patřit také nová scéna na Černé louce.

„Divadlo Antonína Dvořáka slaví 110. výročí vzniku. Otevřeno bylo jako první městské divadlo 28. září 1907. Ve čtvrtek si jubileum připomeneme komponovaným večerem nazvaným 110 let Divadla Antonína Dvořáka ve 110 minutách,“ říká ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil.

Divadlo stojí na Smetanově náměstí. Tam, kde je hlediště, tekl ještě před 150 lety mlýnský potok, který napájel veřejné koupaliště. A ještě dřív tam býval dobytčí trh. Současná divadelní budova prošla modernizací naposledy před sedmnácti lety.

„Budova a její návštěvníci i účinkující si letos zaslouží pár dárků,“ zdůvodnil Nekvasil, proč o prázdninách mimo jiné přečalounili polovinu sedadel, vyměnili prošlapané koberce a také jevištní podlahu. Nová sedadla jsou jen v přízemí. Galerie a balkon přijdou na řadu až příští rok, protože výrobce by nestihl vše v době divadelních prázdnin.

Od rekonstrukce po požáru je divadlo stejné. Teď se změní

Nesrovnatelně větší proměna teď ale podle Nekvasila čeká celý areál Divadla Jiřího Myrona včetně budovy bývalého Národního domu a sousedních staveb. Divadlo totiž prošlo rekonstrukcí naposledy po rozsáhlém požáru před čtyřiceti lety. Od té doby se nezměnilo. Po plánované přestavbě však poznají změny nejen účinkující a návštěvníci představení, ale i veřejnost, které bude sloužit nové společenské centrum.

„V současné době vrcholí přípravy na zahájení 1. etapy rekonstrukce areálu Divadla Jiřího Myrona. Ta by měla trvat zhruba rok a stát maximálně 220 milionů korun. Druhá etapa mezi lety 2019 až 2020 si vyžádá dalších asi 110 milionů,“ uvedl náměstek ostravského primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.

Příští jaro, zřejmě od začátku dubna do konce června, se kvůli rekonstrukci vstupních prostor bude v divadle jen zkoušet, ale ne hrát pro návštěvníky. Ti by se totiž neměli kudy dostat dovnitř. Část představení se přesune do Divadla Antonína Dvořáka a Divadla loutek.

Už na začátku sté divadelní sezony, tedy za rok, bude divadlo zářit novou uliční fasádou a veřejnosti zpřístupní pasáž s předprodejem vstupenek, komorní scénu pro šedesát diváků, bar i velkou kavárnu, která bude otevřená celý den.

Vzniknou také nové zkušebny pro soubory i mládež, krejčovské dílny či ubytovací prostory pro hosty. Jenže v roce 2019 bude muset divadlo kvůli rekonstrukci minimálně na rok opět přerušit provoz.

„Proto za 40 až 60 milionů připravíme pavilon G na Černé louce tak, aby tam Divadlo Jiřího Myrona mohlo přechodně hrát. Až se vrátí do své budovy, zůstane Ostravě scéna určená hlavně pro muzikály, které jsou stále vyprodané,“ líčí náměstek Pražák.