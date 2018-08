Nová sezona divadel v Moravskoslezském kraji bude pestrá, je na co se těšit

Nová divadelní sezona začne za pár dní a tradičně bude patřit k těm bohatším kulturním vyžitím v moravskoslezském regionu. Nejen že spolu již tradičně spolupracují ostravské scény, ale dokonce nabízejí i přesah mimo hranice metropole, navíc je posílí „mladá krev“, noví ředitelé.



Silnou pozici mají všechny činohry, ale také opera nebo muzikál, který chystá světoznámý hit Kočky. Hodně pozornosti se soustředí na 100. výročí republiky. Hostujícím králem v Ostravě bude talentovaný dramatik Tomáš Dianiška, jeho hry ovládnou dvě scény a on sám bude režírovat čtyřnásobné divadlo roku – Komorní scénu Aréna, ta se zase pro změnu vydá do Opavy.

Slezské divadlo. 290 km aneb Opava, Troppau a Vídeň

Jedna z prvních sezonních premiér v opavském Slezském divadle se odehraje 23. září.

Pod netradičním názvem 290 km se skrývá kus v režii uměleckého šéfa Komorní scény Aréna Ivana Krejčího. Napsal ji dvorní spolupracovník Tomáš Vůjtek. A o čem bude?

„290 km, to je vzdálenost, která dělí Opavu od Vídně. Dílo je psáno činohernímu souboru Slezského divadla ‚na tělo‘ a bude to česká premiéra. Těšit se můžete na příběh o advokátské německé rodině, která žila ve městě Troppau ještě dřív, než se stalo Opavou. Příběh o milostných i méně láskyplných vztazích viděný očima české služky, která se dožila toho, že se Troppau stalo Opavou. Příběh o tom, jak blízko jsme měli k Vídni a jak daleko jsme se od ní vzdálili. Příběh o roce 1918 viděný trošku jinak, než si to přejeme. Příběh o Evropě. Náš příběh?“ uvádějí tvůrci k novému chystanému kusu.

Těšínské divadlo. Nová sezona s Petrem Kracíkem

Úplně první premiérou sezony se ale stane tradičně inscenace uváděná v Těšínském divadle v Českém Těšíně. Také toto divadlo, podobně jako ostravská Komorní scéna Aréna, vstupuje do nové sezony s novým ředitelem. Stal se jím Petr Kracík z Divadla pod Palmovkou a první premiérou pod jeho vedením se stane známá situační komedie 1 + 1 = 3.

„John Brown je taxikář, kterému se kvůli přísně dodržovanému harmonogramu daří léta utajovat skutečnost, že má dvě manželky a že vede dvojí život. Jednoho dne se však John kvůli okolnostem dostane do nemocnice a na policii. Nepodaří se mu tak dodržet svůj časový harmonogram a rozjíždí se velký kolotoč lží, do kterých se John stále více zamotává. Když se konečně rozhodne ke všemu přiznat a poprvé říká pravdu, nikdo mu nevěří,“ říká k sezonnímu zahájení režisér inscenace Karol Suszka.

Komorní scéna Aréna a její Rozkvetlé mandragory

V Ostravě se netrpělivě očekává například zahájení sezony Komorní scény Aréna. Ta začíná sezonu Rozkvetlých mandragor s novým ředitelem Jakubem Tichým, ale jinak nikam nespěchá. První premiéru připravuje na 27. října a bude jí Komiks talentovaného slovenského dramatika Viliama Klimáčka.

„Už máte svého psychiatra?“ ptají se tvůrci z Arény v souvislosti s tímto pásmem pěti mikrodramat. Režie se ujme současný fenomén českého divadla, herec a dramatik Tomáš Dianiška.

A proč sezona mandragor? „Mandragora byla ve středověku považována za magickou rostlinu, jejíž kořen má zázračné účinky, zejména v milostných vztazích. Dnes už v nic takového nevěříme, ale pro nás divadelníky je Mandragora především slavným titulem a jednou z prvních renesančních komedií, která byla zrcadlem především rodinných vztahů, což platí dodnes. Čtyři hry, které jsme pro vás připravili v následující sezoně, tyto rodinné vztahy zrcadlí i dosti zábavným způsobem,“ dodává oceňovaný dramatik a dramaturg Tomáš Vůjtek. Ovšem na inscenaci Mandragora je nutno počkat až do jara příštího roku.

Bezruči. Sázka na Jakuba Demla a Norberta Lichého

První premiérou v Divadle Petra Bezruče bude divadelní adaptace knihy kontroverzního básníka Jakuba Demla Zapomenuté světlo. Podle tvůrců půjde o strhující pohled do lidského nitra, který nabízí velkou hereckou příležitost.

Režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová proto hlavní roli kněze svěřila Norbertu Lichému. „Už před prázdninami jsme zahájili zkoušení, premiéra nás čeká 21. září. Přijďte se k Bezručům přesvědčit, že nikdo neví o hříchu více než kněz,“ uvádějí Bezruči.

Národní divadlo Moravskoslezské. Stá sezona. Ve čtvrtek 20. září se velká pozornost upře na nově zrekonstruovanou scénu Divadla Jiřího Myrona, slavnostně ji otevřou Kočky. V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů.

„Kočky jsou dalším titulem krále světového muzikálu skladatele Andrewa Lloyda Webbera, od něhož jsme v posledních pěti letech uvedli již čtyři muzikály. Divadlo tak drží oficiální světový rekord v počtu nastudovaných a uváděných děl tohoto skladatele a Kočkami jej dále navýší,“ zve na premiéru šéfka souboru a režisérka kusu Gabriela Petráková.

Muzikál získal nejprestižnější světová ocenění a jedná se zároveň o jedno z realizačně nejnáročnějších divadelních děl.

Se začátkem 100. sezony otvírá divadlo také část revitalizovaných prostor Divadla Jiřího Myrona. Novou divadelní pasáží budou diváci procházet do nového předprodeje vstupenek a na druhé straně do nové divadelní kavárny.

Ve foyeru v prvním patře vznikne také společenský sál. Se 100. sezonou se otevře Divadlo „12“ pro šedesát diváků, které bude prostorem nejen pro typ komorních činoherních projektů, doteď hraných v prostorách zkušebny Divadla Antonína Dvořáka, ale i zajímavou inspirativní platformou pro ostatní soubory. Součástí otevření budou i nové prostory pro práci Ateliéru pro děti a mládež při NDM.

Vizuálním symbolem sezony 2018/2019 je číslice sto, která odkazuje na 100. divadelní sezonu Národního divadla moravskoslezského. Číslici tvoří názvy divadla, které se v průběhu let proměňovaly. Dramaturgie všech čtyř souborů 100. divadelní sezony bude jedinečná v tom, že všechny premiérové tituly se celých 99 sezon na repertoáru divadla neobjevily.

„Stá sezona završuje prvních sto let historie našeho divadla, které je nejstarší a největší kulturní institucí v Ostravě, působící kontinuálně od roku 1919,“ uvádí ředitel NDM Jiří Nekvasil. Pro diváky je připraven výběr děl zejména klasických autorů pocházejících z 19. a 20. století, nechybí ale ani tvorba novější, ze současnosti. V nabídce je například raritní opera Leoše Janáčka Osud. Premiéra bude 18. října.

Výročí 100 let od vzniku republiky oslaví soubor opery Prvorepublikovým galakoncertem a prostřednictvím československé koprodukce NDM se Slovenským národním divadlem uvede inscenaci Pucciniho Triptychu. Jubilejní sezona NDM je zároveň první, kterou se svým dramaturgickým týmem připravil nový šéf činohry Vojtěch Štěpánek, jenž se své funkce ujal 1. ledna tohoto roku.

„Osu sezony tvoří čtveřice titulů, které vyprávějí velké příběhy běžných lidí, podávají zprávu o našem světě a společně tvoří obraz lidstva. Prvním z nich je dramatizace Roku na vsi bratří Mrštíků, která je příběhem nás, naší rodiny, našeho města, naší země. Kde končí Rok na vsi, začíná Naše třída, drama Tadeusze Słobodzianka o spolužácích jedné školy, kteří spolu prožili celé 20. století, stále spolu, přestože byli rozeseti na různých stranách dobových barikád,“ říká Štěpánek.

Balet připraví komponovaný taneční večer Vzlety a pády nazvaný podle choreografie Křídla z vosku Jiřího Kyliána. Ve druhé části večera bude uvedena choreografie mladého českého choreografa Jiřího Pokorného Humpback Runner (Běžící hrbáč), která zaujme svou symbolicky laděnou atmosférou.

Divadlo loutek. Tajný deník Adriana Molea

Nezahálí ani Divadlo loutek. „Chystáme celkem pět nových titulů. Chceme uspokojit všechny dětské věkové skupiny, včetně středoškoláků. Prvním titulem bude klasika pro teenagery Tajný deník Adriana Molea. Už jsme jej uváděli před lety, jenže pak musel být stažen kvůli autorským právům. V současnosti jsou práva už zase volná, Adrian se tedy může vrátit, ale v jiné podobě,“ vysvětluje Daniela Jirmanová, dramaturgyně divadla.