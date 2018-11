Nejvíc dlužníků má Moravskoslezský kraj, v exekuci je každý desátý

„V Moravskoslezském kraji žije 15,7 procenta zadlužených lidí, kteří jsou opožděni se svými splátkami. Je to nejvíce v celé České republice. Dlužníci z Moravskoslezského kraje převažují ve všech věkových kategoriích,“ uvedla Lucie Peřinová ze společnosti Kruk, která se specializuje na správu pohledávek.

Průměrná zadluženost obyvatel kraje ve spotřebních úvěrech, tedy bez zahrnutí hypoték, je podle údajů za loňský rok 28 121 korun. Průměrný dluh loni po postupném poklesu od roku 2013 poprvé meziročně opět vzrostl, a to o 4,5 tisíce.

Dlužníci v kraji Se splátkami má zpoždění 15,7 procenta obyvatel. Exekutoři řeší 609 tisíc exekucí. V součtu exekutoři vymáhají 27,4 miliardy korun.

„Více si půjčují muži než ženy, a to 58 ku 42 procentům,“ doplnila Peřinová.

V pondělí měli dlužníci možnost nechat si bezplatně poradit odborníky na vybraných pobočkách úřadů práce v kraji, akce se uskutečnila už posedmé. Pomoc dlužníkům nabízely pobočky v Opavě, Karviné, Havířově, Ostravě a Novém Jičíně.

Lidé z kraje možnosti využívají, chodí jich nejvíce v České republice. „Ptají se nejčastěji, jak řešit vyšší počet dluhů, kde zjistit, kolik dlužím, jak je to s osobním bankrotem, jak řešit komunikaci s exekutorem a jak se dluhů zbavit,“ doplnila Peřinová s tím, že nejvíce lidí oslovilo odborníky na pobočkách v Opavě a Karviné.

Ukazuje se totiž, že dluhy a exekuce jsou jedním z důvodů ztráty motivace a dlouhodobé nezaměstnanosti.

Roli hraje finanční negramotnost

„Pokud je uchazeč v exekuci nebo má finanční problémy, zařadíme ho co nejdříve do poradenských aktivit, nasměrujeme ho na občanské a dluhové poradny v regionu a snažíme se zvýšit jeho informovanost,“ popisuje současnou praxi generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková.

Velkou roli hraje finanční negramotnost, řadě lidí stačí nabídnout půjčku a oni si ji vezmou. Například na Bruntálsku hraje roli vývoj po sametové revoluci. Také Mojmír Pargač, starosta Slezských Rudoltic, kde je podle statistik každý druhý obyvatel starší patnácti let v exekuci, tvrdí, že jde především o pozůstatek let minulých.

„Všechno vychází z dob, kdy tady byly státní statky. Lidé, kteří tam pracovali, v 90. letech hromadně přišli o práci, v hospodářstvích, kde pracovalo sto lidí, jich zůstalo pět. Nikdo to tehdy neřešil, nebyly žádné podpůrné programy. Někteří se se situací poprali, ale spousta si nevěděla rady,“ naznačuje možné příčiny starosta.

Dodává, že za poslední tři roky se situace posouvá. „Nezaměstnanost je na minimu, lidé začali své dluhy řešit, splácet, máme spoustu insolvencí, některé těsně před koncem,“ dodal Pargač.

S exekucemi bojují i lidé z okolních obcí, v Hlince je v exekuci 46 procent a ve Václavově u Bruntálu 48 procent lidí nad patnáct let. Obecně je na Bruntálsku 15 procent lidí nad patnáct let v exekuci, na jednoho z nich připadá pět exekucí.

V Bolaticích má exekuci téměř každý pátý člověk nad patnáct let

S vysokými čísly se potýkají i jinde, v Bolaticích na Opavsku má podle mapy exekucí, která vychází z dat České exekutorské komory, exekuci téměř každý pátý člověk nad patnáct let.



„Některým jsme při oddlužování pomohli nasměrovat je na odborníky, u některých to ani nevíme a dozvíme se to, až když přijdou o dům. Ale to je naštěstí minimum případů,“ konstatoval starosta obce Herbert Pavera. Podotkl, že do statistik je zařazena i obec Bělá a Albertovec, které mají stejné směrovací číslo.

V Moravskoslezském kraji je obecně v exekuci podle aktuálních dat každý desátý člověk nad patnáct let. Jde o více než 112 tisíc lidí. Na jednoho připadá 5,4 exekuce. Celkem tedy exekutoři v kraji řeší 609 tisíc exekucí a vymáhají v součtu 27,4 miliardy korun.