Na problémy ve školách nasadí Bruntál také domácí doučování. Pomůže dotace

12:47 , aktualizováno 12:47

Předškolní centrum, doučování přímo v rodinách i vrstevnické programy, kdy si starší děti vezmou na starost mladšího žáka. Bruntál chce do tří let vyřešit špatnou školní docházku dětí ze sociálně slabých rodin a naučit rodiče děti do školy připravovat. Využije pět milionů z evropských dotací.