Do ostravské zoo by mohly vozit návštěvníky doubledeckery i vlaky

Město už delší dobu hledá různá řešení. Chystá stavbu parkovacího domu, vybírá dodavatele dvoupatrových autobusů - takzvaných doubledeckerů, do budoucna plánuje vybudování lanové dráhy a nově chce také prověřit možnost železniční dopravy po soukromé důlní vlečce.

„Zatímco začátek roku byl velmi slabý, v dubnu k nám naopak zavítalo přes 75 tisíc lidí. Je to rekordní návštěvnost v tomto měsíci za celou historii zoo,“ říká její mluvčí Šárka Nováková.

Dodala, že i 1. května zažila zoo velký nával. Přišlo tam 7 739 lidí, což je letošní nejvyšší číslo. V takových dnech bohužel nestačí kapacita pozemních parkovišť zoo, kde je celkem 455 míst.

„Víme to, ale rozšiřovat naše parkoviště nebo stavět nová v obytné zástavbě nemůžeme. Není na to bohužel prostor. Naštěstí nám vyšly vstříc partnerské firmy z okolí, které na víkendy otvírají pro naše návštěvníky svá parkoviště. Například u RBP je k dispozici několik desítek míst. Ale i to je málo,“ líčí mluvčí.

Parkovací dům letos ještě nebude

Město, kterému zoologická zahrada patří, situaci zná a snaží se ji řešit několika odlišnými způsoby.

„Ve fázi projekční přípravy je nyní výstavba parkovacího domu, který bude stát mezi dvěma parkovišti u zoo a nabídne dalších 180 míst,“ říká primátor Ostravy Tomáš Macura.

Podotkl ale, že letos novostavba hotová nebude. A ani pak potíže s parkováním ve dnech největších návalů v zoo nevyřeší.

Vedení města shodně s vedením zoo doporučuje lidem, aby alespoň v exponovaných dnech auta raději nechali doma, nebo je zaparkovali jinde a k areálu zahrady dojeli městskou hromadnou dopravou.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) vypravuje z centra města do zoo trolejbusovou linku číslo 104, která jede ve špičce každých deset minut. A brzy chce přidat nové, atraktivní spojení. Mezi Dolní oblastí Vítkovic a zoologickou zahradou má jezdit výletní dvoupatrový autobus, známý symbol Londýna - doubledecker.

Lanovka není jistá

Původní odhad byl, že cestující se novou atrakcí svezou poprvé už letos v létě. Teď vše nasvědčuje tomu, že nejdříve na podzim. I tento termín je však s otazníkem.

„Chceme pořídit dva dvoupatrové autobusy. Od podpisu smlouvy bude mít firma šest měsíců na jejich dodávku. V současnosti ale stále vybíráme dodavatele. Na základě požadavků potenciálních uchazečů jsme prodloužili termín pro podání přihlášek do 9. května,“ říká mluvčí DPO Karolína Rycková.

Naznačila, že podnik vítěze požádá o urychlení dodávky. Pokud by ale něco nevyšlo, doubledeckery by mohly v Ostravě jezdit až příští rok.

Vizualizace možné stanice lanovky v ostravské zoo.

Projekt lanovky bude na pořadu dne nejdříve za pět až deset let, pokud vůbec. Má totiž i řadu odpůrců hlavně kvůli vysokým pořizovacím i provozním nákladům a minimální šanci na jejich návratnost.

Mnohem dřív by mohli zájemci jezdit do zoo vlakem. Radním města se totiž líbí nápad Ostravana, který pro tyto účely navrhl využít železniční vlečku společnosti Advanced World Transport (AWT). Jeho návrh zařadili do Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017 až 2023 s názvem fajnOVA.

Vlaky mohou vyjet hned, chybějí však bezpečné zastávky

„Radní města už schválili dohodu o spolupráci s AWT na využití části důlní vlečky. Po oboustranném podpisu dohody vznikne studie proveditelnosti, která prověří možnost vlakového spojení, případně i vybudování nového vstupu do zoo. Hotová by mohla být do pěti měsíců. Pokud vše půjde dobře, odhaduji, že v roce 2020 by mohli lidé dojet po kolejích k zoo i k dalším atrakcím ve městě,“ nastínil Macura.

Podle něj může vlakové spojení vzniknout mnohem rychleji a levněji než lanovka, která má stát až miliardu. „Nová vlaková nástupiště, zabezpečení a vlaky vyjdou asi na 100 milionů,“ odhadl primátor.

Důlní vlečka sice v minulosti sloužila jen nákladním vlakům, ale Jan Šrom z AWT ujišťuje, že ji lze využít i pro přepravu lidí. „Technicky mohou vlaky vyjet hned, chybí však zastávky s bezpečným prostorem pro cestující,“ říká Šrom. Studie podle něj také ukáže, zda bude lepší využít vlaky, nebo vlakotramvaje.