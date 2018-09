Ve smlouvách vzniklo bezčasí, pro části kraje nejsou zajištěné autobusy

Bílovecko, Frýdecko-Místecko, Hlučínsko, Opavsko a Vítkovsko. Z výběrových řízení pro tyto oblasti vzešli dopravci, kteří tam na další roky zajistí autobusovou obslužnost.

Jejich autobusy tam však vyjedou až v červnu 2019. Smlouvy stávajícím dopravcům přitom končí už letos začátkem prosince. Nejkomplikovanější situace je na Opavsku a Vítkovsku: kraj, který chtěl, aby stávající dopravce jezdil i další půlrok, se svým návrhem narazil.

„Minulý týden jsme obeslali všechny firmy, které nám jezdí autobusovou dopravu, a nabídli jim pokrytí toho půlroku v daných oblastech. Na každou oblast se přihlásil jeden, případně dva zájemci. Tento týden s firmami konzultujeme, za jakých podmínek by tam jezdily,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Jakub Unucka. Dodal, že koncem týdne už by kraj měl znát dopravce pro každou oblast.

Kraj nestihl do konce června podepsat smlouvy

Důvodem vzniku půlročního mezidobí je fakt, že kraj nestihl s vítězi tendrů podepsat smlouvy do konce června. Z toho podle zadávacích podmínek soutěže vyplývá, že budou jezdit až od června 2019.

Unucka věří, že se provizorní dopravce podaří najít. „Zahájili jsme takzvané tržní konzultace a zákon nám umožňuje přiznat jim přiměřený zisk do sedmi procent. U zakázky za 200 milionů to je slušná částka, to může být motivace,“ doufá.

Na Frýdecko-Místecku tendr vyhrál stávající dopravce a předpokládá se, že překlene i mezidobí. Kraj doufá, že by i na Bílovecku a Hlučínsku měly také dojezdit stávající firmy. Otazníky visí nad Vítkovskem a Opavskem.

TQM: Nechceme, ať se z cestujících stanou rukojmí

Tam se současný dopravce TQM ohradil proti výsledku soutěže, již v obou případech vyhrálo ČSAD Vsetín. Podle TQM tendr vyhrála firma, která nemá potřebné kapacity ani zázemí. Opavská společnost kraji odmítla půlrok za běžných podmínek dojezdit.

Konzultací se tento týden zúčastní. „Přihlásili jsme se také, přehodnotili jsme svůj postoj, protože nechceme, aby se cestující stali rukojmími. Obsluhujeme tyto oblasti a máme potřebné vybavení, třeba do Hrabyně jezdí speciální autobusy s plošinou,“ uvedl jednatel TQM Jiří Majnuš.

Dodal, že se přihlásili pro Opavsko, Vítkovsko a jednu linku na Hlučínsku, kterou i teď jezdí.

Vítěz odmítá, že není připravený

ČSAD Vsetín odmítá, že by nemělo dost autobusů a řidičů. „Jsme součástí velké dopravní skupiny, která disponuje patnácti sty autobusy. Jde jen o to přeskupit je,“ uvedl mluvčí ČSAD Vsetín Miroslav Slaný. Potvrdil zároveň, že se jedná s TQM o odkupu vozů.

Pro obslužnost od prosince se ČSAD Vsetín přihlásilo o Vítkovsko a část Frýdecko-Místecka. „O Opavsko zatím ne. Vítkovsko je menší oblast, kde chceme vyzkoušet, jak to půjde, a jsme schopní tam dát v krátkém čase dohromady potřebné kapacity,“ vysvětlil Slaný.

Schůzka kvůli Vítkovsku je ve čtvrtek, Opavsko zůstává otevřené. „Na Opavsko nám zatím nepřišla pozvánka,“ uvedl ředitel osobní dopravy TQM Michal Scholz.