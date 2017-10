Žena se třemi promile bourala v zákazu vjezdu, opilý řidič zbořil plot

Šestatřicetiletá řidička jela v autě Citroën Saxo v jedné z obcí na Novojičínsku. Vjela do zákazu vjezdu, za kterým nezvládla průjezd pravotočivou zatáčkou, přejela do protisměru a narazila do uskladněných plechů, nachystaných k zastřešení nedaleké základní školy.

„Po příjezdu policejní hlídky na místo dopravní nehody byla řidička vyzvána k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, při které u ní byla naměřena hodnota přesahující tři a půl promile,“ uvedla mluvčí novojičínských policistů Darina Knižátková.

„S těmito naměřenými hodnotami souhlasila, byla jí zakázána další jízda a zadržen řidičský průkaz,“ doplila. Řidička se tím dopustila trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Z místa nehody se řidič snažil odejít

Stejného trestného činu se dopustil sedmatřicetiletý muž z Nového Jičína, který v neděli večer naboural v Kuníně. Ve Škodě Superb po projetí pravotočivé zatáčky dostal na mokré silnici smyk, přejel do protisměru, vyjel mimo cestu a narazil do oplocení jednoho z rodinných domů.

„Řidič následně z místa dopravní nehody odešel směrem na Fulnek. Nepodařilo se mu však dojít daleko a po chvíli jej nalezla přivolaná policejní hlídka,“ řekla Knižátková.

„Při dechové zkoušce mu byla naměřena hodnota téměř dvě promile alkoholu. I tomuto řidiči policisté zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz,“ dodala.

Celková škoda, která při dopravní nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun.