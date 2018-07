Jednatel dopravního podniku ve Frýdku-Místku skončil, město jej odvolalo

„Pan Širc požádal o svolání valné hromady a své následné odvolání z funkce sám,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher (ČSSD).

„Přestože splnil zadané podmínky, stával se on i naše strana cílem útoků a tomu chtěl zabránit. Ve funkci skončí k 31. červenci, do té doby ještě ukončí pracovní poměry zbývajícím dvěma zaměstnancům. Jeho místo jednatele zaujmu pro nadcházející měsíce já, budu ho vykonávat zdarma.“



Rozhodnutí padne v prosinci

Dopravní podnik Frýdek-Místek, plně vlastněný městem, měl podle původního plánu nahradit společnost ČSAD Frýdek-Místek při provozování městské a příměstské dopravy ve Frýdku-Místku. Zastupitelé ale ani nadvakrát neschválili způsob, jak by měl podnik nadále fungovat, další projednávání je naplánováno na prosinec, kdy již bude nové zastupitelstvo.

S odvoláním jednatele souhlasí, byť s výhradou, i zastupitelé koaličního hnutí Naše město F-M.

„Už jen kvůli úspoře nákladů za tři platy, když teď podnik nebude do konce roku vykonávat žádnou činnost, je to dobře, ale mělo to přijít o měsíc dříve, hned po rozhodnutí zastupitelstva,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar (NMFM). „I tak se ještě budeme na některé náklady ptát, doufám, že činnost dopravního podniku prověří kontrolní výbor zastupitelstva.“