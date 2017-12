Dopravní podnik Ostrava hledá třicet revizorů a asistentů přepravy

„Začali jsme v dubnu s šesti lidmi vyčleněnými z řad revizorů. Nyní máme plný stav - třicet asistentů, kteří naplno fungují od listopadu. Ale nepřestali jsme s náborem. Brzy totiž budeme potřebovat mnohem více lidí, kteří mají maturitu, jsou komunikativní a nebojí se psychotestů,“ líčí ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

Radní města pro dopravu Lukáš Semerák od počátku říkal, že by si představoval v ostravských tramvajích, autobusech či trolejbusech až padesát asistentů přepravy. A právě teď o tom jedná vedení DPO s městem.

Asistenti se zaměří na vybrané lokality

„Díky asistentům i kvalitním kamerám ve vozech je městská hromadná doprava v Ostravě bezpečnější. Náš projekt se vedení města líbí natolik, že jednáme o penězích na navýšení počtu asistentů až na padesát a také o stejném zvýšení počtu revizorů, kterých je zatím čtyřicet. Pokud bude v našem týmu přepravní kontroly příští rok sto lidí, bude to nejsilnější tým v zemi,“ řekl Morys.

Proti asistentům přepravy v Ostravě zpočátku protestovaly romské rodiny, jejichž děti bez jízdenky nemohly jet do školy. Působení asistentů naopak chválí platící cestující. Vedle děkovných dopisů to nyní potvrzují i výsledky ankety DPO, do níž se zapojilo přes tři sta lidí. Hlasováním dali najevo, že by si nejvíc přáli vidět asistenty na linkách číslo 3, 4, 11, 21, 33, 48, 103, 104 a 108.

„Vyhovíme. A navíc plánujeme speciální akce. Asistenti se zaměří na vybrané lokality tak, aby nedali černým pasažérům možnost počkat si na další spoj nebo přejít na jinou linku,“ naznačil Morys.