Dvě úmrtí nahnala lidem strach, náhražku konopí odevzdávají policii

„Kriminalisté zahájili další stíhání, tentokrát jde o 30letého muže, který páchal trestnou činnost na Opavsku,“ sdělila policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy si tak vyslechlo již osm mužů, z toho jeden mladistvý.

Většině hrozí nepodmíněný trest do pěti let. Jeden ale skončil ve vazbě a může strávit ve vězení až 18 let, protože dal drogu 32letému muži, který 10. září v centru Ostravy zemřel.

Týž den zemřel také 45letý muž v Hlučíně. Kouřil cigarety z bylin postříkaných chemickou látkou s podobnými účinky, jako má konopí. A to i přesto, že pouhé dva dny předtím ho záchranná služba s poruchami vědomí odvezla do Městské nemocnice Ostrava. Tam ale skončil na záchytce, odkud ho pak pustili domů. On sám, ani lékaři v té době ještě netušili, že v regionu se šíří smrtící droga. Muže považovali zdravotníci jen za opilého. Drogu totiž pokaždé zapíjel alkoholem. A právě to ho zabilo (o mužově smrti zde).

Podruhé požil větší množství syntetického kanabinoidu, který vyvolává halucinace, křeče a kolapsové stavy s poruchami vědomí i selháváním životně důležitých orgánů, a alkohol účinky drogy ještě zesílil. Když přijela záchranka, muž byl už mrtvý.

V regionu se šíří hned dvě nebezpečné chemické látky

„Příčinou smrti druhého muže byl také syntetický kanabinoid. Policii jsme to potvrdili v pátek,“ říká toxikoložka Marie Staňková z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, kde do konce minulého týdne zkoumali větší množství vzorků drog i biologického materiálu od pacientů pro nemocnice i policii.

Tento týden už se podle Staňkové požadavky na analýzu syntetických kanabinoidů výrazně snížily. A i když sem tam nějaký vzorek přišel, umělou náhražku marihuany už toxikologové nezjistili.

Výsledky laboratorních rozborů z minulých dní jsou ale jasné. „Víme, že do našeho regionu se poprvé dostaly dvě různé, ale svými účinky i strukturou velmi podobné chemické látky - syntetické kanabinoidy MDMB-Chmica a MDMB-Pinaca. Potvrdili jsme řadu intoxikací a dvě úmrtí. Myslím si však, že k dalším otravám už nedojde, nebo jen ve výjimečných případech,“ míní toxikoložka.

Policie informovala o nebezpečné droze poprvé minulé úterý. Den poté, co jeden muž zemřel a dva další měli zdravotní potíže, mezi nimi 15letý chlapec. V dalších dnech počet intoxikovaných rychle stoupal, ale hlavně proto, že policie získávala informace o příčinách potíží řady lidí z předešlých dnů. Ve svých záznamech pátrala i moravskoslezská záchranná služba.

„Prvního pacienta s křečemi a poruchami vědomí jsme ošetřovali už 5. září v Hlučíně. V té době jsme ale netušili, co je příčinou jeho potíží,“ řekl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl s tím, že ke kolapsovým stavům po požití alkoholu či drog vyjíždějí často. Upřesnil, že v minulých dvou týdnech ošetřili asi dvě desítky lidí s podezřením na otravu syntetickými kanabinoidy.

„Pokud byl někdo takový ještě před 5. zářím, to už zpětně nezjistíme. A už vůbec ne v případě, že zemřel,“ dodal Humpl.

Odborníci doufají, že jedovatá droga už zabíjet nebude

Odborníci na drogovou problematiku v kraji doufají, že nové případy otrav už nebudou, a to především díky masivní informační kampani a preventivním opatřením.



Například radnice Hlučína upozornila o víkendu na smrtící drogu prostřednictvím svého varovného systému, který letos nechala instalovat v celém městě kvůli povodním a dalším podobným rizikům.

„Nový systém jsme poprvé využili v létě při nálezu letecké pumy v centru města, ale tehdy šlo ještě o testovací provoz. O víkendu jsme vysílali poprvé v ostrém provozu opakovaná varování před drogou označenou jako Bakiba, jejíž užití může způsobit i smrt,“ říká mluvčí města Ivana Gračková.

Kromě toho policisté, strážníci i terénní pracovníci různých neziskových organizací v Ostravě i Hlučíně navštěvují bezdomovce a narkomany, upozorňují je na výskyt nebezpečných drog a vyzývají k odevzdání.

„Nechceme, aby se lidé ze strachu zbavovali nebezpečných látek jiným způsobem a ohrozili tak někoho dalšího. Proto jsme rádi, když nám drogu odevzdají,“ říká jeden z hlučínských policistů

Na Hlučínsku se zatím podařilo sesbírat od lidí závislých na drogách něco kolem tří desítek malých balíčků s drogou. Podle mluvčí Pokorné už jich ale policie různými způsoby zajistila v regionu zhruba 130. Kromě těch s označením Bakiba jde také o syntetické kanabinoidy označené jako Algiz Amulet.

„Drogy odevzdávají i lidé, od kterých by to málokdo čekal. Nejsou to žádní bezdomovci. Možná si náhražku konopí pořídili jen proto, že byla levná a oni si chtěli okořenit večírek,“ zmínil strážník z Hlučínska s tím, že cena balíčku se tam údajně pohybovala od 30 do 50 korun.