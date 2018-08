Polské omezení léků vůbec nepomohlo. Varen v Ostravě naopak přibylo

Jako kdyby se nic nestalo. Když loni Polsko omezilo prodej léků s obsahem látek vhodných k výrobě pervitinu, všichni doufali, že se opatření příznivě projeví v nabídce této oblíbené drogy.

„Bohužel se očekávání nenaplnilo a omezení v Polsku se nijak neprojevilo,“ povzdychl si Kamil Vašťák, vedoucí ostravského 11. oddělení obecní kriminality, známého pod názvem Toxi tým.

Podle Vašťáka možná ubylo menších převozů těchto léků. „Ale pro mnohé to je výnosný byznys, takže tyto léky i ve velkých baleních stále putují přes hranice,“ konstatoval ostravský kriminalista.

Podle terapeuta centra Renarkon Jana Horáka se kýžené zúžení prodeje některých léků projevilo jen krátkodobě a místně. „Koncoví uživatelé problém vyřešili tím, že docházeli na jiná místa. Ale to trvalo jen chvíli a místa obsadili další prodejci,“ přiblížil.

Upozornil však na další následek náročnějšího převozu léků přes hranice. Výrobci nedostatek účinných látek vyřešili i tím, že začali vařit méně kvalitní pervitin. „Droga se více míchá, což však má negativní dopady na zdraví uživatelů.“

Úspěšný Toxi tým

Tři roky po vzniku republikově unikátního ostravského Toxi týmu policisté uvedli, že se daří stále častěji odhalovat výrobce i distributory drog, což potvrzují i čísla.

„Loni jsme odhalili dvacet varen drog a devět pěstíren. Ale letos za sedm měsíců už to je osmnáct varen a pět pěstíren,“ přiblížil zástupce ostravského policejního ředitele Antonín Řezníček.

Policisté například zadrželi 39letého muže, který za zhruba rok vyrobil deset kilogramů pervitinu. Za něj mohl výrobce utržit nejméně šest milionů korun. Při jednom vaření byl schopen připravit až dva a půl kilogramu nejoblíbenější drogy (podrobněji o případu zde).

Policisté také na jednom ostravském sídlišti zajistili dva pěstitele konopí. „Ačkoliv bydleli od sebe tři sta metrů, tak neměli nic společného. Zadržení jsme museli zorganizovat tak, aby jedna akce neohrozila druhou, což se podařilo,“ popsal další člen Toxi týmu Radek Haršany.

Policista: Nevyhrajeme, ale výrobcům musíme škodit

V pronajatých bytech policisté našli nejen desítky rostlin konopí, ale také pěstební stany a další předměty související s výrobou marihuany. Jak řekl terapeut Horák z Renarkonu, zadržení větších výrobců se v nabídce drog projeví krátkodobě, maximálně v řádu měsíců. „Pak uvolněná místa zaplní někdo jiný.“

Také policista Vašťák připustil, že boj s výrobci a dealery drog nelze vyhrát. „Kdo by si to myslel, bude zklamán. Ale určitě jim chceme co nejvíce škodit, což se daří,“ poukázal. Na Ostravsku mezi uživateli jednoznačně vévodí pervitin, neklesá ani popularita marihuany, a to zejména u mladších spotřebitelů.

„Ve velmi malé míře se vyskytuje heroin, to spíše fentanylové náplasti a subutex se subuxonem. Samozřejmě se objevuje extáze a psychedelika, ale to spíše u experimentálního užívání, nikoliv dlouhodobého,“ vypočítal Horák z Renarkonu.