Firmy chtějí změnu školství, měly by větší vliv na výuku učňů

V úterý svaz svou snahu posunul dál podpisem memoranda se zástupci Moravskoslezského kraje a ministerstva školství o vzniku pilotního projektu duálního vzdělávání.

Nový systém má začít fungovat na vybraných školách v kraji od příštího školního roku, částečně se zkouší již dnes. Firmám by měl zajistit kvalifikované zaměstnance, žákům jistotu zaměstnání.

„Inspirovali jsme se v zahraničí, kde propojení studia a praxe ve firmách funguje dlouhou dobu, například v Německu nebo v Rakousku,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

„Samotný německý model by ale v našich podmínkách byl příliš drahý, proto jsme se jej snažili přizpůsobit našim podmínkám. Dnešní podpis memoranda všemu dává oficiální punc,“ podotkl Rafaj.

„Myslíme, že jde o model výhodný pro všechny zúčastněné,“ řekl Mojmír Kahánek z kopřivnické společnosti Brose. „Z pohledu zaměstnavatelů jde v podstatě o nutnost, jak si do budoucna zajistit kvalifikovanou pracovní sílu. V případě duálního školství jde o to, že se studenti dostanou do praxe, zaměstnavatel dokáže lépe komunikovat se školou a ta může připravit konkrétní učební plány.“

Některé školy zkouší projekt už letos

Na druhou stranu budou firmy po studentech požadovat podpis závazku setrvání ve firmě po vyučení. Jak by měly být dlouhé, to zatím není jasné.

V kopřivnické společnosti Brose nečekali na oficiální spuštění projektu a funkčnost duálního vzdělávání zkouší již nyní.

„Zatím to zkoušíme na šesti studentech, v příštím roce chceme naplnit celé naše školicí středisko, kde by studenti na praxi působili. Máme tam například PC učebnu, robotickou část nebo prostor věnovaný třískovému obrábění.“

Vedle společnosti Brose se na zkušebním projektu duálního vzdělávání chtějí podílet i společnosti ArcelorMittal, ČEZ a Varroc Lighting Systems, částečně i Vítkovice. Střední školy budou v příštím roce zastupovat ostravská SŠ elektrotechnická Na Jízdárně, Vítkovická střední, SPŠ Kopřivnice a SPŠ Frenštát.

Vstup do duálního systému vyučování by měl být pro studenty či učně dobrovolný. Firmy věří, že jim v rozhodování pomohou jak příslib budoucího zaměstnání, tak peníze, které mohou získat ještě v průběhu studia.

„Peníze, které si děti mohou vydělat při studiu, určitě lákají,“ zmínil ředitel ostravské SŠ Na jízdárně Tomáš Führer. „Když jsme měli jeden obor se stipendii a druhý bez nich, všichni chtěli na ten první. Je to silná motivace,“ dodal ředitel.

„Pro Brose budeme připravovat elektrikáře, pro Vítkovice obráběče a pro ArcelorMittal zámečníky,“ vysvětlila Marta Dirgasová, ředitelka Vítkovické střední průmyslové školy. „Letos to chceme vyzkoušet na pár žácích, příští rok už by to mělo být několik tříd.“