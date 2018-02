Manžel se dusil, žena běžela pro sousedku. Přitom si zabouchla dveře

Případ se stal ve středu odpoledne v ulici Komunardů v Havířově-Městě. Žena krmila 73letého imobilního manžela, který se náhle začal dusit.

„Vylekaná paní vyběhla s prosbou o pomoc k sousedce, ale nechtěně si přibouchla dveře od bytu. Okamžitě tak volala havířovské policisty s tím, že se obává o manželův život,“ uvedl mluvčí karvinských policistů Miroslav Kolátek.

Imobilní důchodce se kvůli svému stavu nedokázal sám přetočit na bok. „Policisté po příjezdu na místo ihned vyrazili dveře, aby se co nejrychleji dostali k dusícímu se muži,“ popsal Kolátek s tím, že policisté důchodci pomohli do stabilizované polohy a následně ho předali do péče přivolaných lékařů.

„Dusící se muž byl při vědomí a s lékaři komunikoval. Jeho zdravotní stav byl středně těžký, takže jej lékaři převezli na interní jednotku intenzivní péče havířovské nemocnice,“ řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.