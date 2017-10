Poznala shon módních show. Ukázala troje šaty za večer

Je doslova posedlá tancem, který nade vše miluje. Eva Grambalová z Opavy vede kurzy orientálních tanců a každoročně pořádá taneční akci Dance show Opava, na které své umění předvádí i zástupci ostatních tanečních stylů.

Letos na podzim na sebe upozornila také díky soutěži Missis Models, ve které ovládla kategorii Missis Models Sympatie.

„Ocenění si nesmírně vážím, jelikož mi ho udělili diváci, kteří hlasovali na internetu. Potěšilo mě, že jsem zaujala tolik lidí,“ uvedla Eva Grambalová, která se do soutěže sama přihlásila.

„Někde na internetu na mě bafla reklama. Když jsem viděla pojem Missis a ještě podtitulek 35+, bylo mi hned jasné, že půjde o soutěž pro ženy, a ne mladé slečny. Tak jsem si řekla, že to zkusím. Pak už nebylo cesty zpět,“ pokračovala s úsměvem.

Největší obavy měla z chůze na vysokých podpatcích

Mezinárodní soutěž, do které se přihlásily ženy nejen z Česka, ale také Polska a Slovenska, sestávala z konkurzů, ze kterých postoupilo do finále sedm dam z každé země.

„Celkově tedy vybrali jednadvacet žen, které pak pozvali na čtyřdenní soustředění do Beskyd. Těšila jsem se, že se dostaneme i do hor a do lesů, protože tam to miluji, ale na něco takového vůbec nebyl čas,“ upozornila sympatická tmavovláska.

„Celou dobu nás učili správně chodit. Když se na to pak člověk dívá, vypadá to jednoduše, ale není to žádná legrace. Všechno je přesně dané, takže každá modelka musí přesně vědět, kolik má udělat kroků, kdy má jít po boku další a kdy sama, kdy se má oddělit od skupiny dalších a podobně,“ přiblížila.

„V tomto ohledu mi hodně pomohlo, že tancuju. I při tanci si totiž musím počítat kroky, takže jsem na to zvyklá. Po večerech jsem tak s tímto pomáhala některým holkám.“

Největší obavy měla opavská tanečnice z chůze na vysokých podpatcích, protože není zvyklá takové boty nosit.

„Většinou tancuju bosky, popřípadě v nízkých botách. Při Missis Models jsem musela vystřídat hned několikery podpatky, ke každým šatům byly jiné,“ popsala. „Naštěstí jsem ale všechno zvládla a ani mě nebolela záda ani kolena,“ dodala.

Už má první nabídky předvádět oblečení na různých akcích

Při samotném finále, které se uskutečnilo na kolonádě Sanatorií Klimkovice, si Eva Grambalová na vlastní kůži vyzkoušela, jak hektické jsou módní přehlídky pro modelky.

„Vždycky jsme předvedly jedny šaty a pak jsme se musely rychlé svléct, vyzout, s botami v ruce utíkat k vizážistce, která náš přelíčila, a pak ještě ke kadeřnici. Toto jsme absolvovaly celkem třikrát za večer,“ popsala s tím, že při tanečních vystoupeních se sice také převléká, ale mívá jeden účes.

„Nejnáročnější asi bylo ukázat oblečení v co nejlepším světle, byť se v něm třeba člověk úplně necítil. To byl můj případ,“ přiznala.

Eva Grambalová díky titulu Missis Models Sympatie už dostala první nabídky, aby předváděla oblečení na různých akcích.

„Zjistila jsem, že mě to hodně baví, takže pokud mi to čas dovolí a nebudu kvůli tomu muset cestovat na druhý konec republiky, nebudu se takovým nabídkám bránit. Člověk takto může poznat, čím vším se dá živit. Pokud se v té branži nepohybuje, nedovede si to vůbec představit,“ upozornila.