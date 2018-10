Kvůli napjaté situaci ve fakultní nemocnici přijede do Ostravy ministr

„Nedůvěra v ředitele je už tak velká, že nevidíme jiné řešení než jeho výměnu. Proto se znovu obracíme dopisem na ministra zdravotnictví a také školství. Situace totiž ohrožuje nemocnici i Lékařskou fakultu Ostravské univerzity,“ říká Zuzana Sargová, předsedkyně největší odborové organizace ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO).

Ředitel Machytka odvolal přednostu porodnicko-gynekologické kliniky Šimetku kvůli manažerskému selhání. Podle něj přednosta odjel do ciziny, aniž odevzdal podklady pro dovybavení přístavby porodnice, a zavinil tak několikaměsíční zdržení otevření novostavby.

Šimetka tvrdí, že je to lež, protože vše odevzdal před odjezdem, ještě za bývalého ředitele nemocnice Svatopluka Němečka.

Oba muži trvají na svém. Šimetkova slova však potvrdil MF DNES Němeček. A stojí za ním i zaměstnanci kliniky.

„Důvody odvolání přednosty Šimetky, které ředitel uvedl v médiích, jsou smyšlené a významným způsobem shazují práci celého kolektivu,“ napsali zaměstnanci kliniky ministrovi a přiložili podpisy asi čtyř desítek lékařů a sester. A dodali i to, že bez podpory vedení, kterou v tuto chvíli necítí, nejsou ochotni garantovat zajištění péče.

„Pokud nedojde k výměně ředitele, řada lékařů odejde. Já jsem připravený skončit. A další také,“ uvedl gynekolog David Matura.

Nedůvěru řediteli už ale vyjádřily také téměř tři desítky přednostů klinik a primářů tím, že se na poradě zvedli ze židlí a zůstali stát. Většina to komentovat nechce s vysvětlením, že v nemocnici vládne strach.

Ředitel nemocnici napřed paralyzoval, teď ji devastuje, říká primář

Primář Jan Jahoda z anesteziologicko-resuscitační kliniky je výjimkou. „Pracuji v nemocnici jednačtyřicet let, ale tohle jsem nezažil. Ministr dosadil na místo ředitele člověka, který nemá žádné zkušenosti s řízením nemocnice. Na začátku ji paralyzoval, teď ji devastuje. Spolu s bývalým šéfchirurgem Pavlem Zončou, kterého soud nedávno vrátil na krátký čas do funkce děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Oba likvidují přednosty a zbavují se docentů. Nevidím, že by pro nemocnici udělali cokoli pozitivního. Vypadá to, že jejich jediným cílem je pomstít se a zničit nemocnici i lékařskou fakultu,“ dodal primář.

Zonča je oficiálně stále zaměstnancem FNO i lékařské fakulty, proto musí být i jeho podpis na rozhodnutí o odvolání přednostů, ale nikdo ho na žádném z obou ostravských pracovišť už dlouho neviděl. Operuje totiž v Rakousku. Přednosty tak vyhazuje „na dálku“.

„Děkan Zonča se od léta na fakultě neukázal, nekomunikuje s námi, nepřebírá korespondenci, neúčastnil se ani zasedání akademického senátu, přesto rozdává ve spolupráci s ředitelem FNO výpovědi renomovaným lékařům. Oba svými kroky ohrožují budoucnost lékařské fakulty,“ říká její proděkanka pro zahraniční vztahy Darja Jarošová.

Medici jsou připraveni vyjít do ulic

O osud fakulty se obávají i medici. Členové Studentské komory akademického senátu proto žádají o pomoc ministry zdravotnictví a školství, hejtmana kraje i primátora Ostravy.

„Bude-li nutné vyjít do ulic, abychom fakultu uchránili před destruktivními kroky ředitele Machytky, uděláme to,“ tvrdí medici Tomáš Rychlý a Daniel Šácha.

Hejtman i primátor už oznámili, že budou hledat řešení situace v pátek společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který přijede do Ostravy.

Machytka nevidí ke své výměně důvod. „V nemocnici se konstruktivně diskutuje, nepanuje tu strach,“ tvrdí. Dodal, že odvolat lidi za manažerské selhání je v pravomoci ředitele. A ze situace na fakultě obviňuje akademický senát.