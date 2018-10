Dočasný šéf nemocnice má najít náhradu za odvolaného přednostu Šimetku

„Budu se snažit zklidnit situaci. Věřím, že se mi to podaří i ve spolupráci s přednosty klinik. Co nejdříve se chci sejít s vedením Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Prioritou je jednání se zástupci Lékařské fakulty Ostravské univerzity, což je náš klíčový partner. Bez něj například nemůžeme jmenovat přednosty klinik. Personální změny rozhodně neplánuji,“ uvedl Vávra.

Machytka skončil poté, co se proti němu obrátila většina zaměstnanců, odbory, studenti i politici právě kvůli personálním čistkám.

Největší vlna kritiky se strhla po odvolání přednosty gynekologicko-porodnické kliniky Ondřeje Šimetky. Uznávaný odborník stále nesmí léčit pacienty kvůli nařízené překážce v práci. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mu sice nabídl návrat do funkce, ale Šimetka odmítl pracovat pod Machytkou. A jeho další pracovní osud je teď nejistý.

Šéfka odborů: Situaci vyřeší jen razantní změna

„Petr Vávra by měl co nejdříve vyhlásit výběrové řízení na neobsazené místo přednosty gynekologicko-porodnické kliniky,“ sdělil v pondělí ministr Vojtěch s tím, že sám vyhlásí v nejbližší době otevřené výběrové řízení, ze kterého by měl vzejít nový ředitel ostravské nemocnice.

Šimetka novou situaci komentovat nechtěl. „Čekám, že se ředitel Vávra se mnou asi spojí,“ řekl jen.

Zástupci největších odborů v nemocnici i Lékařské fakulty Ostravské univerzity netají, že jen odchod exředitele vyhrocenou situaci nevyřeší, zvlášť když Vávra je podle nich úzce spjat s Machytkou i kontroverzním děkanem Pavlem Zončou.

„Situaci vyřeší jen razantní změna celého vedení nemocnice,“ říká šéfka odborů Zuzana Sargová.